Vereadores de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 08/04/2026 22:29

Duque de Caxias - Os vereadores de Duque de Caxias aprovaram por unanimidade, na sessão plenária de 07/04, a mensagem do Executivo instituindo o Programa Municipal Bolsa Atleta Caxiense que concede apoio financeiro a 170 atletas, de 14 a 25 anos, incluindo modalidades olímpicas, paralímpicas e atletas guias. O secretário de Esportes, Leandro Guimarães, e os servidores da pasta, estiveram presentes à sessão.



Os vereadores ressaltaram que a proposta representa um marco para o esporte do município, pois proporciona oportunidades e inclusão, além de valorizar aqueles que investem nos seus sonhos de representar Duque de Caxias nos níveis estadual, nacional e internacional.



Serginho, agora no PDT, citou ter sido o vereador que deu entrada no projeto de indicação legislativa que originou a mensagem do Executivo e parabenizou a atitude do prefeito Netinho Reis (MDB) ressaltando que ela vai trazer mais dignidade aos atletas, familiares e apoio às modalidades olímpicas.



O vereador Catiti (PDT) apontou que uma política pública séria pode mudar vidas. Pai de dois atletas desportistas, disse que viveu a realidade de muitas famílias e, por isso, sabe como este apoio faz a diferença.

“Muitas das vezes o talento existe, a dedicação existe, a vontade de vencer existe, mas falta, apoio, passagens, alimentação adequada, equipamentos para competir com aqueles que têm uma família com recursos para bancar todos os custos”, enfatizou ele.



Para o vereador Junior Reis (MDB), o projeto Bolsa Atleta Caxiense é fundamental.

“Não é só colocar no papel, o importante é fazer, realizar. Existe uma diferença muito grande entre a teoria e a prática”.

Professora de Educação Física, a vereadora Delza de Oliveira (MDB) reiterou a fala de Reis: “imaginem uma família humilde que tem um atleta e não tem como financiá-lo. Não tem como falar não a esta proposta”.



Vitinho Grandão (PL) também comentou:

“o Bolsa Atleta é de R$500 para campeonatos estaduais, R$1.000,00 para os nacionais, e de R$1.500,00 para os internacionais. Muito importante este projeto, isso é sinal de uma bela gestão e de uma Câmara forte e unida dando governabilidade ao prefeito Netinho Reis”, disse ele.



Águas do Rio



A vereadora Juliana do Táxi (PL) reiterou o convite para que os demais parlamentares e os cidadãos de Duque de Caxias participem, no dia 15/04, da audiência pública para debater com representantes da empresa Águas do Rio os problemas que vêm ocorrendo no município.



Educação



Em relação à educação, Juliana do Táxi disse ter recebido algumas denúncias de funcionários terceirizados das empresas que prestam serviços para o setor.

“Quando o servidor terceirizado pega um empréstimo, ele honra, pois é consignado em folha, mas as empresas não estão repassando para as financeiras e isso está negativando o nome do funcionário”.



O vice-presidente da Comissão de Educação, Michel Reis (SD) se manifestou:

“os terceirizados não podem sofrer com a irresponsabilidade dessas empresas. Pode contar com meu apoio e de toda a Casa”.



Transporte público



O transporte público municipal voltou a ser abordado, em plenário, pelo vereador Serginho. Ele falou sobre a reunião com moradores do Terceiro Distrito que reclamaram, mais uma vez, das empresas Trel e União.

“Encaminhei ofício com pedido de informações e providências urgentes pela má qualidade da prestação dos serviços de transporte público, na inobservância de acessibilidade, precarização das frotas operadas por estas empresas”, explicou Serginho, cobrando também informações da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos.



O vereador Junior Reis ressaltou que o Executivo está tomando as providências cabíveis em relação à melhoria do transporte público.

“Estão fazendo o maior levantamento da história de Duque de Caxias para a maior licitação de transportes. Estão levantando caso a caso”, disse ele, destacando, por exemplo, a necessidade de uma linha do Amapá/ Duque de Caxias/ Via Arco Metropolitano. “Mas serão feitas todas as leis necessárias para que a população de Duque de Caxias seja bem atendida”, enfatizou Reis.



Os vereadores Marquinho Oi e Juliana do Táxi destacaram o Tarifa Zero nos bairros.

“Eu não acreditava que o Tarifa Zero fosse tão longe, para mim era uma enganação. Não tenho vergonha de assumir isso, pois ando com a verdade. Estou muito feliz que me enganei, pois a população ganhou”, disse Marquinho Oi. “O Tarifa Zero do Parque Beira Mar, no mês de março, bateu em cerca de 30 mil pessoas. Já peço ao prefeito um novo ônibus porque um está sendo pouco”, alertou Juliana.



Segurança pública



A reforma, instalação de um Módulo Integrado de Segurança e de mais uma câmera do Smart Duque na Praça da Bandeira, na Vila São Luiz, foram destaques na fala da vereadora Delza de Oliveira.

“Duque de Caxias está vigiada 24h, mas as pessoas acham que a viatura da polícia tem que ficar no Módulo de Segurança 24h parada. Não é assim, a viatura circula pela Vila São Luiz e para lá”, explicou a vereadora.



Beto Gabriel (SD) alertou que a região é a mais difícil de ser policiada.

“Temos seis minibairros: Chacrinha, Santa Lúcia, Guanabara, 21 de Abril, Copacabana e o Dr. Laureano, e todas as ruas da Vila São Luiz se ligam à Washington Luiz. Não é falta de policiamento”.



Ações do governo municipal



Líder de governo, o vereador Eduardo Moreira (MDB) falou sobre as ações do Executivo em 15 meses.

­“Foram criados o Programa Jogue Limpo que já recolheu mais 500 toneladas de entulhos, e o Centro de Tratamento de Reciclagem onde o município já economizou mais de R$30 milhões de reais neste período”.



Eduardo citou ainda a revitalização de mais de 20 áreas de lazer, a atenção à segurança pública com a instalação de mais de 2.000 câmeras de monitoramento com reconhecimento facial e leitura de placas, a Patrulha da Madrugada, ampliação do Segurança Presente, Caxias livre da Barricadas, o Complexo de Segurança, o Tarifa Zero com 22 linhas, os números do Hospital do Coração, entre outras ações.