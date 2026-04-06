Enel Rio promove ação de consumo consciente em Caxias - Divulgação

Enel Rio promove ação de consumo consciente em CaxiasDivulgação

Publicado 06/04/2026 21:40

Duque de Caxias - Nesta semana, a Enel Rio promove ações de sustentabilidade em Duque de Caxias. Até sexta-feira (10), a distribuidora vai realizar atendimentos comerciais, palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).

Entre amanhã (terça-feira, 7) e quinta-feira (9), a Van Experience estará em Duque de Caxias. Os clientes poderão conhecer o veículo interativo, que proporciona uma experiência única, com gamificação, tecnologia de realidade aumentada, segurança com a energia, telas touch screen, vídeos e itens de inclusão e acessibilidade.

O projeto Enel Compartilha Consumo Consciente também estará presente com atividades e palestras sobre o consumo eficiente de energia elétrica nas residências e com orientações sobre o uso de aparelhos eletrônicos, segurança e como evitar o desperdício.

Troca de lâmpadas

Os clientes ainda poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.

Serviço:

Van Experience

Duque de Caxias

Data: terça-feira (7)

Endereço: E.M. Santa Luzia – Rua Marquês de Lafaiete, 70

Bairro: Parque Equitativa

Horário: 9h às 15h

Data: quarta-feira (8)

Endereço: E.M. Nova Campinas – Rua B, lotes 17 a 23

Bairro: Nova Campinas

Horário: 9h às 15h

Data: quinta-feira (9)

Endereço: CIEP 319 – Oduvaldo Viana

Bairro: Jardim Anhangá

Horário: 9h às 15h

Estande Enel Compartilha Consumo Consciente

Duque de Caxias

Data: quarta-feira (8)

Endereço: E.M. Santa Luzia – Rua Marquês de Lafaiete, 70

Bairro: Parque Equitativa

Horário: 9h às 16h

Data: quinta-feira (9)

Endereço: E.M. Nova Campinas – Rua B, lotes 17 a 23

Bairro: Nova Campinas

Horário: 9h às 16h

Data: sexta-feira (10)

Endereço: CIEP 319 – Oduvaldo Viana

Bairro: Jardim Anhangá

Horário: 9h às 16h

Troca de Lâmpadas

Duque de Caxias

Data: terça-feira (7)

Endereço: E.M. Santa Luzia – Rua Marquês de Lafaiete, 70

Bairro: Parque Equitativa

Horário: 9h às 16h

Data: terça-feira (7)

Endereço: E.M. Nova Campinas – Rua B, lotes 17 a 23

Bairro: Nova Campinas

Horário: 9h às 16h

Data: sexta-feira (10)

Endereço: CIEP 319 – Oduvaldo Viana

Bairro: Jardim Anhangá

Horário: 9h às 16h