Páscoa - Reprodução

PáscoaReprodução

Publicado 02/04/2026 19:35 | Atualizado 02/04/2026 19:36

Duque de Caxias - A Páscoa traz lembranças afetivas de tradições em família, especialmente a troca de ovos de chocolate. Ao contrário do que muitos imaginam, esse alimento pode ser um aliado da saúde, desde que consumido de forma equilibrada e com produtos de qualidade. Especialistas da Rede Total Care e das Linhas de Cuidado da Amil, no Rio de Janeiro, trazem orientações para transformar esse momento em uma experiência prazerosa, saudável e sem culpa.

Para uma experiência mais saudável, é importante focar na qualidade nutricional e na lista de ingredientes, priorizando chocolates menos processados. Um indicador de qualidade é o percentual de cacau, que deve ser preferencialmente de, no mínimo, 70%, por conter nutrientes benéficos à saúde.

“Os estudos mostram que o consumo moderado de chocolate amargo está associado à redução da pressão arterial e à melhora do perfil lipídico, desde que inserido em um plano alimentar equilibrado. O benefício com maior evidência científica está relacionado à saúde cardiovascular, devido aos flavonoides. Além disso, por seu sabor doce, também atua na modulação do humor e na sensação de bem-estar”, aponta a nutricionista das Linhas de Cuidado da Amil, Camila Magalhães.

A nutróloga do Hospital Mário Lioni, Mônica Guedes, explica que mesmo o chocolate amargo não deve ser consumido livremente. A quantidade diária recomendada é de 20 a 30 gramas, o equivalente a dois quadradinhos de uma barra.

“Existem estratégias práticas para equilibrar o consumo de chocolate na Páscoa sem gerar excessos ou culpa alimentar. Evite consumir chocolate com fome ou como substituto de refeições. Prefira uma pequena porção após uma refeição completa, como sobremesa. Em vez de mastigar, deixe o chocolate derreter na boca e aproveite a experiência. Outra dica é fracionar o chocolate e armazená-lo no congelador”, orienta.

Melhores escolhas de chocolate

O rótulo é o melhor aliado na hora de fazer escolhas mais saudáveis. A legislação brasileira determina que a lista de ingredientes seja apresentada em ordem decrescente, do item presente em maior quantidade para o de menor quantidade.

No caso do chocolate, o primeiro ingrediente deve ser cacau ou massa de cacau. Se açúcar ou gordura vegetal aparecem primeiro, trata-se de um produto de menor qualidade nutricional.

“A melhor ferramenta do consumidor é o conhecimento sobre rótulos. A lista de ingredientes é a principal aliada para diferenciar chocolates de boa qualidade, com maior teor de cacau e menor quantidade de açúcares e gorduras, daqueles com menor valor nutricional”, reforça Camila Magalhães.

Benefícios do chocolate para a saúde

O chocolate amargo, além de saboroso, tem benefícios já estudados pela ciência. Confira algumas vantagens do consumo equilibrado desse alimento:

Retarda o envelhecimento

Em um estudo publicado em dezembro de 2025 na revista científica Aging, pesquisadores do King’s College London mediram os níveis de teobromina, um composto vegetal encontrado naturalmente no cacau, e os compararam com marcadores biológicos de envelhecimento no sangue. Eles descobriram que pessoas com níveis mais elevados de teobromina tendiam a ter uma idade biológica menor do que a idade cronológica, em comparação com aquelas com níveis mais baixos. Isso significa que a idade cronológica corresponde ao número de anos vividos, enquanto a idade biológica indica como o corpo está envelhecendo fisicamente, com base em diferentes marcadores do organismo.

Protege o coração

O chocolate é rico em flavonóis, compostos naturais com ação antioxidante que ajudam a proteger o coração. Estudos mostram uma associação entre maior consumo desses compostos e menor incidência de doenças cardiovasculares, como acidente vascular cerebral (AVC) e infarto. Os flavonóis do cacau também ajudam a reduzir a pressão arterial e contribuem para a saúde dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação, reduzindo inflamações e auxiliando na dilatação dos vasos.

Estimula e protege o cérebro

Estudos mostram que o cacau em pó e o chocolate contêm diversas substâncias benéficas, especialmente antioxidantes como os flavonoides, com destaque para a epicatequina. Esses compostos atuam no cérebro, estimulando áreas relacionadas à aprendizagem e à memória. A epicatequina, por exemplo, pode melhorar funções cognitivas, como atenção e raciocínio. O chocolate também pode contribuir para o bem-estar emocional e costuma ser consumido em momentos de estresse. Além disso, esses compostos estão associados à preservação das funções cognitivas com o envelhecimento.

Alivia a TPM

Evidências recentes sugerem que o chocolate amargo, rico em flavonoides, polifenóis (compostos antioxidantes), magnésio e teobromina, pode ter efeitos anti-inflamatórios, podendo contribuir para melhora de sintomas como dor, irritabilidade e fadiga durante o período pré-menstrual.

Alivia o fígado

Alguns estudos em andamento, apontam o chocolate amargo como um possível aliado da saúde do fígado. Os achados indicam que ele pode ajudar na melhora da doença hepática gordurosa (acúmulo de gordura no fígado) e reduzir o aumento da pressão nos vasos do abdome, condição que pode ocorrer em pessoas com cirrose e levar a complicações.

Protege a pele

O chocolate amargo, com 70% de cacau ou mais, pode ajudar a proteger a pele contra danos causados pelo sol devido à alta concentração de flavonóis, antioxidantes que combatem os radicais livres. Esses compostos também contribuem para melhorar a hidratação e a circulação da pele, aumentando sua resistência aos raios ultravioleta (UV) e reduzindo a vermelhidão. No entanto, é importante lembrar que o consumo não substitui o uso de protetor solar.