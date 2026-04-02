Duque de Caxias leva serviços socioassistenciais para bairro - Divulgação

Duque de Caxias leva serviços socioassistenciais para bairroDivulgação

Publicado 02/04/2026 19:21

Duque de Caxias - Nos dias 31 de março e 1º de abril, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), por meio da Proteção Social Básica e do CRAS Maria Pilar, promoveu uma ação no bairro com foco na ampliação do acesso da população a serviços essenciais e na garantia de direitos.



Ao todo, foram realizados mais de 200 atendimentos, contemplando serviços como atualização e inscrição no Cadastro Único, isenção para emissão de documentos (RG e certidões) e entrega do Vale Social.

A iniciativa reforça o compromisso da SMASDH em levar os serviços públicos até a população, especialmente às pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, promovendo cidadania e dignidade.



Para o secretário da pasta, a ação representa um avanço importante na aproximação entre o poder público e a comunidade.

“Nosso objetivo é garantir que os direitos cheguem a quem mais precisa. Quando levamos os serviços até os bairros, facilitamos o acesso e fortalecemos a cidadania. Seguiremos trabalhando para ampliar cada vez mais essas ações”, destacou.



A SMASDH informa que novas iniciativas como essa serão realizadas em outras localidades. Para acompanhar a programação, a população pode seguir os canais oficiais da Secretaria nas redes sociais.



