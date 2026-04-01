Prefeitura de Caxias inaugura nova praça no bairro Sarapuí - Divulgação

Prefeitura de Caxias inaugura nova praça no bairro SarapuíDivulgação

Publicado 01/04/2026 21:27

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria de Obras e Agricultura, inaugurou a nova Praça da Paraopeba, localizada no bairro Sarapuí, no 1º Distrito. O espaço foi totalmente revitalizado para oferecer mais qualidade de vida, lazer e opções de prática esportiva para os moradores da região.

Prefeitura de Caxias inaugura nova praça no bairro Sarapuí Divulgação



O local conta com campo sintético, academia ao ar livre voltada para a terceira idade, brinquedos inclusivos, além de iluminação em LED, garantindo mais segurança e acessibilidade também no período noturno. A praça recebeu ainda nova pintura e passou por uma revitalização completa em sua estrutura, tornando-se um ambiente moderno e pronto para acolher toda a família.



Durante a entrega, o prefeito Netinho Reis destacou a importância da obra para a população. O local conta com campo sintético, academia ao ar livre voltada para a terceira idade, brinquedos inclusivos, além de iluminação em LED, garantindo maistambém no período noturno. A praça recebeu ainda nova pintura e passou por uma revitalização completa em sua estrutura, tornando-se um ambiente moderno e pronto para acolher toda a família.Durante a entrega, odestacou a importância da obra para a população.

Prefeitura de Caxias inaugura nova praça no bairro Sarapuí Divulgação

“Tudo novo, além de tudo que estamos entregando à população, não pode faltar arborização em uma praça, toda iluminada em LED! Fico muito feliz de estar entregando mais uma praça no município para que a população tenha lazer e acesso à prática esportiva”, afirmou.