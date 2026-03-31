Coelho da Páscoa visita crianças internadas em hospital de Duque de Caxias - Divulgação

Coelho da Páscoa visita crianças internadas em hospital de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 31/03/2026 21:46

Duque de Caxias - Crianças internadas e em atendimento no Hospital de Clínicas Mário Lioni, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, receberam uma visita do Coelho da Páscoa, nesta terça-feira, 31. A ação passou pelo setor de pediatria, incluindo quartos, consultórios e a sala de espera da emergência. O personagem, interpretado por um enfermeiro voluntário, interagiu com as crianças e distribuiu lembranças durante a visita.



A iniciativa busca tornar o ambiente mais acolhedor para pacientes e familiares, contribuindo para o bem-estar emocional durante o período de internação ou atendimento.



Segundo o diretor médico da unidade, Ricardo Fraga, pequenos gestos podem fazer diferença na experiência das crianças no hospital.

“Essa ação traz acolhimento para as crianças, engaja a equipe e ajuda a amenizar um momento delicado para as famílias. É uma forma de oferecer mais conforto em meio à rotina hospitalar”, afirmou.



Internado na unidade, Vicente Araújo, de 4 anos, participou da atividade. O pai, Wesley Araújo, destacou a importância de iniciativas como essa.

“Ele ficou muito feliz quando viu o coelhinho e gostou bastante dessa interação. Para ele, fez toda a diferença”, ressaltou.