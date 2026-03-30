Educação ambiental marca Dia da Água em Duque de Caxias - Divulgação

Educação ambiental marca Dia da Água em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 30/03/2026 21:29

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente promoveu uma ação especial em comemoração ao Dia Mundial da Água, proporcionando aos alunos da Escola Municipal Regina Celi da Silva Cerdeira uma experiência educativa voltada à conscientização ambiental.

Educação ambiental marca Dia da Água em Duque de Caxias Divulgação



A iniciativa, realizada em parceria com a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), levou os estudantes à Estação de Educação Socioambiental do Tinguá (ESSA), espaço dedicado à formação ambiental e à valorização dos recursos naturais. A iniciativa, realizada em parceria com a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), levou os estudantes à Estação de Educação Socioambiental do Tinguá (ESSA), espaço dedicado à formação ambiental e à valorização dos recursos naturais.

Educação ambiental marca Dia da Água em Duque de Caxias Divulgação

Durante a visita, os alunos participaram de atividades educativas e dinâmicas interativas, com as quais puderam aprender, na prática, sobre a importância da preservação da água, dos ecossistemas e do uso consciente dos recursos naturais. A ação reforça e incentiva o cuidado com o meio ambiente, especialmente entre crianças e jovens, promovendo conhecimento, responsabilidade e sustentabilidade; o que levará futuramente à formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis.