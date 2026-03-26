CRAS Gramacho completa dois anos - Divulgação

CRAS Gramacho completa dois anosDivulgação

Publicado 26/03/2026 22:02

Duque de Caxias - O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Gramacho completa dois anos de atuação consolidando-se como um importante ponto de apoio para mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade social. Ao longo desse período, a unidade tem desempenhado papel fundamental na garantia de direitos e na promoção do bem-estar da população atendida.

Desde sua inauguração, o CRAS Gramacho já realizou mais de 5 mil atendimentos cadastrais, assegurando o acesso a serviços, programas sociais e políticas públicas essenciais para quem mais precisa. A atuação da equipe tem sido marcada pelo acolhimento, escuta qualificada e acompanhamento contínuo das famílias.

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Mais do que números, o trabalho desenvolvido reflete o compromisso com o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, contribuindo para a construção de uma rede de proteção social mais eficiente e humanizada. E para celebrar a data e o Dia Internacional da Mulher, contou com serviços da FUNDEC, como designer de unhas e trancista. Mais do que números, o trabalho desenvolvido reflete o compromisso com o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, contribuindo para a construção de uma rede de proteção social mais eficiente e humanizada. E para celebrar a data e o Dia Internacional da Mulher, contou com serviços da FUNDEC, como designer de unhas e trancista.

O secretário da pasta destacou a importância do equipamento para o território e reforçou o compromisso da gestão com a política de assistência social.

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“O CRAS Gramacho representa a presença do poder público junto de quem mais precisa. Esses dois anos mostram que estamos avançando na garantia de direitos e no cuidado com as famílias. Nosso objetivo é seguir ampliando esse atendimento e fortalecendo cada vez mais essa rede de proteção”, afirmou.