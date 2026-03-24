Campanha 'Adote um Pet' no Caxias Shopping - Divulgação

Campanha 'Adote um Pet' no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 24/03/2026 19:59

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, na Baixada Fluminense, promove no próximo sábado, 28 de março, mais uma edição da campanha “Adote um Pet”, iniciativa já consolidada no empreendimento e realizada em parceria com a ONG Gatinhos da Praça.



A ação acontece das 10h às 13h e tem como objetivo incentivar a adoção responsável de cães e gatos. Durante a feira, o público poderá conhecer animais resgatados, já vacinados e castrados, prontos para encontrar um novo lar.



Além de conectar os pets a famílias, a campanha também oferece orientações sobre cuidados, adaptação e responsabilidade, reforçando a importância do bem-estar animal.



Realizada mensalmente, geralmente no quarto sábado do mês, a iniciativa se tornou um ponto de encontro para quem deseja adotar com segurança e consciência.



A participação é gratuita, e os interessados em adotar passam por uma breve entrevista no local.



Serviço

Campanha “Adote um Pet” – Caxias Shopping

Data: 28 de março (sábado)

Horário: das 10h às 13h

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias, RJ