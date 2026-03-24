Campanha 'Adote um Pet' no Caxias ShoppingDivulgação
A ação acontece das 10h às 13h e tem como objetivo incentivar a adoção responsável de cães e gatos. Durante a feira, o público poderá conhecer animais resgatados, já vacinados e castrados, prontos para encontrar um novo lar.
Além de conectar os pets a famílias, a campanha também oferece orientações sobre cuidados, adaptação e responsabilidade, reforçando a importância do bem-estar animal.
Realizada mensalmente, geralmente no quarto sábado do mês, a iniciativa se tornou um ponto de encontro para quem deseja adotar com segurança e consciência.
A participação é gratuita, e os interessados em adotar passam por uma breve entrevista no local.
Serviço
Campanha “Adote um Pet” – Caxias Shopping
Data: 28 de março (sábado)
Horário: das 10h às 13h
Local: Caxias Shopping
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias, RJ
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