Vereadores de Caxias debatem sobre políticas de combate à violência contra a mulherArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
O texto ainda autoriza a aplicação por delegados em cidades sem juiz e amplia os recursos públicos direcionados à compra de equipamentos para monitorar os agressores.
O vereador Dr. Maurício (PRD) ressaltou que não há como tratar a violência contra a mulher com superficialidade.
A aprovação do PL nº 2.942/ 2024, fortalece a proteção à vítima e traz uma mensagem clara à sociedade: o agressor de mulher precisa ser identificado como tal e, por isso, o deputado duquecaxiense criou outro projeto de lei que define a tornozeleira na cor rosa, uma cor ligada ao universo feminino que evoca ternura, cuidado e proteção emocional.
“Essa iniciativa revela sensibilidade humana diante de um problema cruel. Revela responsabilidade pública diante de uma realidade que já não admite omissão. E revela a compreensão de que, em matéria de violência doméstica, o Estado não pode chegar tarde”, disse Dr. Maurício.
Os vereadores Junior Uios e Serginho, ambos do MDB, também ressaltaram a iniciativa que traz uma resposta mais firme à violência contra a mulher, e Delza de Oliveira (MDB) enfatizou que a medida vai além da cor da tornozeleira.
Saúde
O vereador Serginho apontou a falta de regulação no Hospital do Coração São José para a realização de cateterismo e cobrou esclarecimentos, pois segundo ele, está faltando insumos para o procedimento. Clovinho Sempre Junto (PDT), Alex Freitas (Republicanos) e o líder de governo, Eduardo Moreira (MDB) comentaram a situação e se colocaram à disposição para uma diligência ao hospital para apurarem a denúncia.
Eduardo destacou que as fiscalizações são atribuições do Legislativo e que devem ser feitas também nos demais equipamentos públicos do município, pois elas ajudam o governo municipal a corrigir o que está acontecendo de forma errada.
Ainda sobre saúde, a vereadora Delza de Oliveira falou sobre o Março Lilás, mês de prevenção do câncer do colo do útero.
Revitalização do Centro de Duque de Caxias
O vereador Alex Freitas reiterou sua indicação para a revitalização do Centro de Duque de Caxias.
Ele também falou sobre a poluição visual.
Catiti (PDT) complementou a fala de Alex.
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