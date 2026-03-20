Restaurante do Povo de Duque de CaxiasDivulgação

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Duque de Caxias - O Restaurante do Povo de Duque de Caxias completou cinco anos de funcionamento nesta sexta-feira (20/03), consolidando-se como um importante equipamento de segurança alimentar no município. Para marcar a data, a unidade preparou um cardápio especial e uma programação voltada ao bem-estar dos usuários. No almoço comemorativo, serão servidas saladas de alface com manga, macarronese e tomate com cebola, além de arroz colorido, feijão, pirão, farofa, medalhão de peixe e cozido à brasileira. Para acompanhar, suco de acerola. A sobremesa fica por conta de melão e bolo de aniversário.
Restaurante do Povo de Duque de Caxias completa cinco anos - Divulgação
Restaurante do Povo de Duque de Caxias completa cinco anosDivulgação
Ao longo desses cinco anos, o Restaurante do Povo já distribuiu cerca de 4,8 milhões de refeições, entre cafés da manhã e almoços, garantindo alimentação de qualidade a preços acessíveis para a população. Durante a comemoração, os frequentadores também poderão contar com serviços gratuitos oferecidos pela Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Cidadania (FUNDEC), como trancista, maquiagem e massagem, promovendo cuidado e autoestima.
O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destacou a importância do equipamento para o município.
“Celebrar os cinco anos do Restaurante do Povo é reafirmar o nosso compromisso com a dignidade da população. São milhões de refeições servidas com qualidade, garantindo segurança alimentar e acolhimento para quem mais precisa. Seguiremos investindo em políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas”, afirmou.
O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Marcus Vinícius de Moraes, o Boquinha, também ressaltou o impacto social do serviço.
“O Restaurante do Povo é muito mais do que um espaço de alimentação, é um ponto de cuidado e cidadania. Ao longo desses anos, temos trabalhado para ampliar o acesso e oferecer um atendimento cada vez mais humanizado. Essa comemoração simboliza uma trajetória de compromisso com a população de Duque de Caxias”, destacou.
Restaurante do Povo de Duque de Caxias completa cinco anos - Divulgação
Restaurante do Povo de Duque de Caxias completa cinco anosDivulgação
Com café da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1,00, o Restaurante do Povo de Duque de Caxias é o único no estado que mantém um cardápio completo, variado e a preços acessíveis, garantindo dignidade e acolhimento para quem mais precisa, especialmente em um período do ano marcado pela união e pela esperança. O restaurante fica na Rua Frei Fidélis, s/nº - Centro – Duque de Caxias.
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Restaurante do Povo de Duque de Caxias
Restaurante do Povo de Duque de Caxias completa cinco anos
Restaurante do Povo de Duque de Caxias completa cinco anos