Alunos do III Colégio da PM em Caxias passam para universidadesDivulgação

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Duque de Caxias - O esforço e a disciplina dos alunos da primeira turma de formandos do terceiro ano do ensino médio do III Colégio da Polícia Militar (CPM) Percy Geraldo Bolsonaro colocaram a educação de Duque de Caxias em destaque em 2025, provando que o investimento em ensino de qualidade pode transformar o futuro dos jovens. Nesse primeiro grupo de alunos a fazerem o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, 27 foram aprovados em instituições de elite. Dessa forma, a unidade celebra resultados que confirmam a excelência do modelo de ensino e destaca a parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o governo do estado, por meio da Polícia Militar.
Alunos do III Colégio da PM em Caxias passam para universidades - Divulgação
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O III CPM consolidou-se como a 8ª melhor escola pública do Estado do Rio de Janeiro no ranking do Ensino Médio, de acordo com o último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica(Ideb). Com uma nota de 6,83, muito superior às médias estadual (4,9) e nacional (5,0), a escola prova que a combinação de civismo, de foco e de suporte pedagógico gera resultados concretos.
A lista de aprovações de 2025 reflete essa trajetória de sucesso. Alunos como Mabele (Química na UFRJ e Biologia na Uerj) e Ramirez (Direito na Uerj) garantiram cadeiras nas universidades mais disputadas do país. Já no setor militar, o destaque foi para as carreiras de Aprendiz de Marinheiro (EAM) e Fuzileiros Navais (CFSD-FN), com múltiplos aprovados, incluindo Maria Júlia Marinho, que conquistou aprovações na EEAR/EAGS e EAM.
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"Ver nossa primeira geração de formandos alcançando voos tão altos é a materialização de um sonho compartilhado", destaca a direção da unidade. Para o município, o III CPM é hoje o maior símbolo de que a educação pública de qualidade é o caminho mais curto para a transformação social.
Inaugurado em 17 de dezembro de 2018, no bairro Jardim Gramacho, o colégio nasceu de uma parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e a Polícia Militar. O que começou como um projeto para atender ao 6º ano do Ensino Fundamental expandiu-se rapidamente, tornando-se a única unidade da PM na Baixada Fluminense. Desde 2019, a instituição vem aumentando sua oferta de vagas e acumulando prêmios em olimpíadas de conhecimento.
A cada ano, o número de interessados em estudar no III CPM tem aumentado, atraídos pela qualidade do ensino que abre oportunidades. Este ano, 1037 jovens estão disputando as 25 vagas oferecidas para o sexto ano, uma média de 41 alunos por vaga. Para as 30 vagas do nono ano, há 419 inscritos, 13 por vaga.

* Elite Acadêmica: Aprovações em Direito (Uerj/UFRJ/UniRIO), Odontologia (UFRJ) e Engenharias (UFRJ/UFF/UFRRJ);
* Força Militar: Recorde de ingressos na Marinha do Brasil e na Aeronáutica;
* Multitalento: Alunos como Pedro Paulo da Silva Cavalcante, aprovado simultaneamente para Fuzileiros Navais e em Física na UFF.
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