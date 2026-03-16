IPMDC completa 41 anos de atuação em Duque de Caxias - Divulgação

IPMDC completa 41 anos de atuação em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 16/03/2026 20:38

Duque de Caxias - O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Duque de Caxias (IPMDC) comemorou, nesta segunda-feira (16), o aniversário de seus 41 anos de atuação. Para marcar a data, o instituto promoveu uma ação especial de cuidado e bem-estar voltada às funcionárias da autarquia, com o apoio do Polo da Beleza, oferecendo diversos serviços de estética e de relaxamento ao longo da manhã. Responsável pela gestão dos ativos financeiros e pelo pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores municipais, o IPMDC vem-se destacando, nos últimos anos, por ações de modernização, pelo calendário de pagamento e pela inauguração da nova sede, que passou a oferecer mais acessibilidade, conforto e melhor estrutura de atendimento aos aposentados e pensionistas do município.

IPMDC completa 41 anos de atuação em Duque de Caxias Divulgação

A Presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec), Roseli Duarte e demais autoridades prestigiaram o evento comemorativo. Durante a comemoração, a coordenadora do Polo da Beleza, Claise Maria, destacou a iniciativa.

“O Polo da Beleza é para dar carinho e cuidado. Hoje, estamos aqui para comemorar esta data tão especial. Nossa equipe está realizando corte de cabelos feminino e masculino, massagem, manicure, limpeza facial, designer de sobrancelhas e tranças afro, cuidando de quem merece”, afirmou.

A presidente do IPMDC, Ana Carolina Klojda, também ressaltou os avanços conquistados pelo instituto no último ano.

“Estamos, há um ano, nesta nova sede, atendendo melhor a quem tanto fez por esta cidade. Além de conforto e acessibilidade, o segurado, aposentado e pensionista agora têm o tão sonhado calendário de pagamento, podendo se organizar financeiramente, sabendo quando o salário estará na conta”, explicou.

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A presidente também destacou a maior agilidade nos processos administrativos.

“Hoje temos uma proximidade maior com a prefeitura e demais secretarias. Estar perto geograficamente facilitou muito o diálogo e faz com que os processos andem mais rápidos. Um processo de aposentadoria agora leva cerca de três meses. Temos uma assistência muito positiva da prefeitura, da Secretaria de Governo e da Chefia de Gabinete. O IPMDC é reflexo de uma boa gestão e, por isso, conseguimos alcançar bons resultados”, completou.

Localizado no bairro Jardim Primavera, o IPMDC funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, oferecendo atendimento presencial e suporte remoto por meio dos canais de comunicação, como telefone e WhatsApp, pelo número (21) 3257-6000. Entre os serviços disponíveis, estão o requerimento de aposentadoria, a realização da prova de vida anual no mês de aniversário do segurado, perícias médicas para servidores efetivos da Prefeitura de Duque de Caxias e atendimentos pela Assistência Social, além de outros serviços essenciais ao funcionamento do instituto.