Teatro em Caxias recebe mais de mil pessoas somente no fim de semana - Divulgação

Teatro em Caxias recebe mais de mil pessoas somente no fim de semanaDivulgação

Publicado 16/03/2026 20:23

Duque de Caxias - No último final de semana, o Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, teve casa lotada com sessões dos espetáculos "Burrice Artificial", stand-up comedy, de Diogo Portugal, e o musical infantil k-pop "Jovens Guerreiras no Teatro". Ao todo, nos dias 14 e 15 de março, mais de 1.100 espectadores prestigiaram os shows.



O humorista Diogo Portugal apresentou, em Caxias, seu novo espetáculo, um convite à reflexão sobre o quanto estamos, cada vez mais, dependentes da tecnologia. No show, ele incluiu ainda espaço para atualidades, transformando fatos recentes do noticiário em piada.



"Jovens Guerreiras no Teatro" lotou o Raul Cortez em duas sessões: uma no sábado, e outra no domingo. O sucesso, que já tinha esgotado ingressos de duas apresentações em janeiro deste ano, retornou a Duque de Caxias para encantar a criançada apaixonada pelo universo k-pop. O show contou com coreografias, efeitos visuais, músicas, humor, interação e aventura, tudo feito cuidadosamente para toda a família.



AGENDA



Nesta semana, o teatro recebe, na terça-feira (17), o show de humor "A Técnica de Enfermagem", de Camila Cardoso, que está nos últimos ingressos. Já na sexta-feira (20), "Menina Mojubá", estrelado por Marcela Treze, retorna a Duque de Caxias após sessão esgotada em outubro do ano passado. No domingo (22), o Emex Dance Studio traz o espetáculo "MTV 2000 Hits".



Confira a agenda completa do Teatro Raul Cortez e os ingressos neste link (https://linktr.ee/teatroraulcortez_).

O teatro está localizado na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias.