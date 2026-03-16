Prefeitura de Caxias inaugura nova creche em Xerém - Divulgação

Prefeitura de Caxias inaugura nova creche em XerémDivulgação

Publicado 16/03/2026 20:19

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou a Creche Municipal Kátia Núbia Reis de Oliveira, localizada na Rua Carlos Mateus, s/nº, em Xerém, no quarto distrito do município. Com a nova unidade, a rede municipal passa a contar com 45 creches, ampliando o atendimento à educação infantil na cidade. A unidade foi projetada para oferecer conforto, segurança e acessibilidade, atendendo 190 crianças da região em um espaço moderno e totalmente estruturado para o desenvolvimento e bem-estar dos alunos.



Prefeitura de Caxias inaugura nova creche em Xerém Divulgação

A unidade é composta por dois blocos. No Bloco A, funciona a área administrativa, com secretaria, sala de professores/reunião, direção e copa, além de sanitários acessíveis para adultos, feminino e masculino. O espaço também conta com duas salas de atividades para a Creche, com capacidade para 10 alunos cada, dois fraldários, lactário, espaço para amamentação, vestiários masculino e feminino para funcionários, refeitório com capacidade para 64 alunos simultaneamente, solários e cozinha industrial completa.

Já o Bloco B abriga duas salas de atividades da Creche II, para 16 alunos cada, com sanitários infantis, além de duas salas da Creche III, destinadas a 20 alunos cada. O espaço conta ainda com uma sala multiuso, quatro salas de pré-escola com capacidade para 24 alunos, sanitários infantis feminino, masculino e para pessoas com deficiência (PNE), sanitários para professores, além de solários e playground, garantindo ambientes adequados para aprendizado, lazer e convivência.

Prefeitura de Caxias inaugura nova creche em Xerém Divulgação

Durante a inauguração, o prefeito Netinho Reis destacou a importância de ampliar a rede de educação infantil no município.

“Investir na primeira infância é investir no futuro da nossa cidade. Cada nova creche inaugurada representa mais oportunidades para as nossas crianças e mais tranquilidade para as famílias que precisam trabalhar sabendo que seus filhos estão em um espaço seguro, acolhedor e preparado para estimular o aprendizado desde cedo”, afirmou o prefeito.



