Vereadores de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 13/03/2026 18:52 | Atualizado 13/03/2026 19:04

Duque de Caxias - O Programa “Chegaram os Especialistas” que, no momento, está na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, foi um dos temas abordados na tribuna das Câmara durante a sessão plenária de 12/03.



O vereador Beto Gabriel (SD) destacou a importância da ação que também vai percorrer os demais distritos do município levando consultas e exames especializados à população nas áreas de



cardiologia, ortopedia, urologista, clínico, pediatria, neurologia, dermatologia, urologia e oncologia, além de exames de imagem e cirurgias ambulatorial.



Em sua manifestação, Beto Gabriel ainda enfatizou que, diante os investimentos que estão sendo feitos pela prefeitura, “em breve, Duque de Caxias será o município com a melhor qualidade de vida da Baixada Fluminense quiçá do Estado do Rio de Janeiro”.



Segurança



Outro assunto abordado pelo vereador Beto Gabriel na tribuna foi a segurança pública. Policial reformado, presidente da Comissão de Segurança da Câmara, ele ressaltou os desafios dos policiais e se colocou à disposição dos demais parlamentares para que juntos possam buscar entendimentos com o comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar.



Beto Gabriel ainda se referiu ao estado cobrando ações efetivas para a categoria.

“O governador tem que reparar a paridade para os reformados e pensionistas, pois não temos isso hoje. Todos os estatutários têm que ser bem pagos e cobrados para prestarem um bom serviço lá na ponta”



O vereador Vitinho Grandão (PL) complementou a fala de Beto Gabriel citando os esforços do prefeito Netinho Reis para melhorar a segurança pública no município, mesmo sabendo que ela é dever do Governo do Estado.

“Estamos com a Polícia Municipal, mais 563 agentes que estão se preparando para servirem e protegerem a nossa população, estão sendo compradas viaturas e motos robustas. Não vão faltar investimentos, principalmente, agora que está aumentando a tecnologia para ajudar na segurança junto com o SmartDuque que são as torres de monitoramento”.



Ainda na sessão plenária de 12/03



A pedido do presidente da Câmara, Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB), que secretariou os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura do Expediente do Dia composto por indicações parlamentares solicitando serviços e obras no município, e também dois projetos.



Um de iniciativa do Executivo e outro do vereador Dr. Maurício (PRD) que dispõe sobre a divulgação da demanda atendida e da lista de espera por vagas em creches da Rede Municipal de Educação. Os mesmos serão encaminhados às Comissões Permanentes da Câmara.