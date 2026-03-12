Prefeitura de Caxias investe no combate às enchentes - Divulgação

Prefeitura de Caxias investe no combate às enchentesDivulgação

Publicado 12/03/2026 21:30

Duque de Caxias - O prefeito Netinho Reis, em seu primeiro ano de gestão, ampliou os investimentos em infraestrutura urbana, com foco em obras de canalização e de macrodrenagem. Em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a prefeitura avançou em intervenções estratégicas para reduzir enchentes, melhorar o escoamento das águas pluviais e transformar áreas historicamente afetadas.



Ao longo de 2025, importantes obras foram entregues, enquanto outras seguem em andamento nos quatro distritos do município. Paralelamente, a Secretaria de Obras e Agricultura intensificou ações contínuas de limpeza e de desassoreamento de rios e de canais. Diariamente, são retiradas cerca de 360 toneladas de sedimentos e de resíduos, totalizando aproximadamente 10 mil toneladas por mês, medida fundamental para ampliar a capacidade de drenagem e para evitar transbordamentos. A prefeitura reforça ainda a importância do descarte correto do lixo; já que o entupimento das redes contribui diretamente para os alagamentos.

Prefeitura de Caxias investe no combate às enchentes Divulgação



A gestão municipal também anunciou o início das obras do Canal Gaspar Ventura, no 2º distrito, uma intervenção aguardada pelos moradores e que representa um avanço estrutural para ampliar o escoamento das águas e para reduzir enchentes. O projeto prevê urbanização completa do entorno e canalização dividida em três trechos, totalizando 18.176,66m², seguindo o modelo já executado no Canal Calombé.



Atualmente, diversas frentes de canalização seguem em execução no município. No 1º distrito, o Canal Caboclo avança com 2.200 metros de extensão, em fase de urbanização e de demolições; o Canal Rui Barbosa, em Jardim Gramacho, passa pelo assentamento de galerias e de urbanização; e o Canal Dois Irmãos, no Parque Duque, está na etapa de concretagem e de preparação das áreas para acabamento. No 2º distrito, o Canal Calombé, com 4.560 metros de extensão, segue beneficiando bairros como Figueira, Pilar e Chácaras Rio-Petrópolis. Já no 3º distrito, o Canal Roncador teve sua primeira fase de 2 km concluída e entra na etapa final de urbanização e de recapeamento asfáltico. A gestão municipal também anunciou o início das obras do, no 2º distrito, uma intervenção aguardada pelos moradores e que representa um avanço estrutural para ampliar o escoamento das águas e para reduzir enchentes. O projeto prevê urbanização completa do entorno e canalização dividida em três trechos, totalizando 18.176,66m², seguindo o modelo já executado no Canal Calombé.Atualmente, diversas frentes de canalização seguem em execução no município. No 1º distrito, o Canal Caboclo avança com 2.200 metros de extensão, em fase de urbanização e de demolições; o Canal Rui Barbosa, em Jardim Gramacho, passa pelo assentamento de galerias e de urbanização; e o Canal Dois Irmãos, no Parque Duque, está na etapa de concretagem e de preparação das áreas para acabamento. No 2º distrito, o Canal Calombé, com 4.560 metros de extensão, segue beneficiando bairros como Figueira, Pilar e Chácaras Rio-Petrópolis. Já no 3º distrito, o Canal Roncador teve sua primeira fase de 2 km concluída e entra na etapa final de urbanização e de recapeamento asfáltico.

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Além das obras em andamento, a prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, já entregou importantes intervenções, como: os canais do Pilar, do Vasquinho e Canaã, que ampliaram a capacidade de drenagem e que transformaram áreas, antes vulneráveis, em espaços estruturados e urbanizados para população. Além das obras em andamento, a prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, já entregou importantes intervenções, como: os canais do Pilar, do Vasquinho e Canaã, que ampliaram a capacidade dee que transformaram áreas, antes vulneráveis, em espaços estruturados e urbanizados para população.