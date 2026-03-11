Fundec abre 120 mil vagas em cursos gratuitos de tecnologia com a Cisco - Divulgação

Publicado 11/03/2026 17:43

Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec) abriu inscrições para 120 mil vagas em cursos gratuitos de tecnologia, oferecidos em parceria com a Cisco Networking Academy-NetAcad. A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional on-line, com conteúdos voltados às áreas de redes, de programação e de segurança digital.

De acordo com o edital, os cursos livres disponibilizados são estes:

Fundamentos do Hardware do Computador, Conceitos Básicos de Rede, Suporte e Segurança de Rede, Introdução à Segurança Cibernética, Introdução à IOT e à Transformação Digital e Fundamentos do Python 1. A proposta, segundo o documento, é preparar os alunos para o mercado de trabalho por meio de conhecimentos técnicos cada vez mais demandados no setor de tecnologia.

As inscrições serão realizadas em sete rodadas ao longo de 2026, permitindo que mais interessados tenham acesso às vagas. A primeira rodada segue aberta até o dia 20 de março. Em seguida, novas etapas ocorrerão no transcorrer do ano.

Segundo o edital, publicado no site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br), para participar dos cursos, é necessário estar alfabetizado, ter idade mínima de 13 anos e possuir acesso a um computador com conexão à internet. Também é necessário que o(a) candidato(a) tenha uma conta de e-mail ativa, utilizada para o cadastro na plataforma de aprendizagem on-line NetAcad, ambiente virtual, no qual as aulas são disponibilizadas.

Outro ponto destacado no documento é que o edital apresenta orientações detalhadas sobre o processo de acesso à plataforma, com um passo a passo explicativo para facilitar a inscrição e a navegação no ambiente de aprendizagem.