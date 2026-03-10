'Chegaram os Especialistas' agiliza atendimento médico em Caxias - Divulgação

Publicado 10/03/2026 21:03

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias iniciou no município o programa “Chegaram os Especialistas”, uma iniciativa que vai percorrer os quatro distritos levando consultas e exames especializados à população. Neste primeiro momento, o serviço já está funcionando na Praça do Pacificador, no Centro, onde uma carreta equipada com consultórios e aparelhos médicos está estacionada para atender os pacientes de segunda a sábado, das 8h às 17h.

O objetivo do programa é ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados, agilizando diagnósticos e contribuindo para a melhoria da assistência em saúde, além de reduzir o tempo de espera na fila de regulação. O atendimento é realizado apenas para pacientes previamente agendados, que recebem mensagem por celular ou telefonema informando data e horário da consulta. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de os moradores manterem seus dados atualizados, principalmente o número de telefone celular, para que possam ser convocados conforme a fila da regulação.

Moradora de Santa Lúcia, Paloma Silva dos Santos, de 26 anos, aprovou o atendimento recebido.

“O atendimento foi maravilhoso, o médico é ótimo e a equipe está de parabéns. Além do meu atendimento, consegui consulta para os meus dois irmãos, com pediatra e pneumologista, ainda este mês. Hoje foi dia de ortopedista, mas também aguardando a consulta com gastro e endocrinologista. Estou muito satisfeita”, afirmou.

Entre as especialidades médicas disponíveis no programa estão Reumatologia, Cardiologia, Angiologia, Ortopedia, Endocrinologia e Urologia. A estrutura também oferece exames como Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA), Holter, Ecodoppler, Ultrassonografia e Ecocardiograma.

Para o prefeito Netinho Reis, a iniciativa representa mais um avanço no cuidado com a saúde da população.

“Nosso programa é fundamental para ampliar o acesso da população aos especialistas. Nosso objetivo é reduzir o tempo de espera e garantir que os moradores de Duque de Caxias tenham atendimento de qualidade, perto de casa”, destacou o prefeito.