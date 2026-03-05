Prefeitura de Caxias lança obras da nova escola bílingue da Figueira - Divulgação

Publicado 05/03/2026 19:05

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue ampliando os investimentos na Educação e lançou mais uma obra de escola bilíngue no município. Desta vez, na Avenida Calombé, no bairro Figueira, 2º Distrito.



Dividida em dois pavimentos, a nova unidade educacional terá área total de 3.261,81 m² e capacidade para atender 1.000 alunos, com 18 salas de aula multiuso, refeitório, sala de informática, setor administrativo, setor de funcionários com sala de professores, espaço de xerox, copa, setor de nutrição com recepção, sanitários distintos para funcionários e alunos, entre outros ambientes com acessibilidade conforme a NBR 9050 e fachadas com revestimento em ACM.



O prefeito Netinho Reis destacou a importância de ampliar a rede municipal de ensino e de valorizar os profissionais da educação.

“Quando olhamos para as mais de 80 mil crianças da nossa rede, entendemos o tamanho da responsabilidade que temos e trabalhamos duro, todos os dias, para oferecer o melhor para elas. Hoje, a merenda escolar de Duque de Caxias é uma das melhores do Brasil. Estamos climatizando 100% das salas de aula do município, reformando e modernizando unidades e com 14 novas escolas em obras. Mas também sabemos que não adianta apenas construir novas escolas: é fundamental investir nos profissionais. Por isso, pagamos, em dia, e, já neste mês de março, estamos contratando mais 550 professores e 600 mediadores para reforçar a rede municipal. Também estamos entregando material escolar e uniforme completo para nossos alunos. É, assim, que valorizamos nossas crianças e que investimos no futuro de Duque de Caxias.”