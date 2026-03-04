Inscrições para Corrida Mais Mulher em Caxias batem recordeReprodução
Corrida Caxias + Mulher projeta mais de 10 mil participantes
Iniciativa é da primeira-dama, Júlia Reis
Caxias Shopping recebe Conexão Rio Festival
Evento será nos próximos dias 7 e 8 de março
Fundec quer ampliar cursos de empreendedorismo na cidade
Proposta é integrar conteúdos voltados à gestão, ao planejamento e à visão de mercado
Restaurante do Povo de Duque de Caxias completa cinco anos
Unidade serve almoço a R$ 1
Módulos de segurança são instalados em mais bairros de Caxias
Instalados em pontos estratégicos e de grande circulação, os Módulos servem de apoio às equipes de patrulhamento
Sérgio Malandro é destaque de março no Teatro Raul Cortez, em Caxias
Confira a programação completa do mês
