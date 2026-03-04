Inscrições para Corrida Mais Mulher em Caxias batem recorde - Reprodução

Publicado 04/03/2026 19:05

Duque de Caxias - Neste domingo, dia 8 de março, a rotina urbana de Duque de Caxias dará lugar a uma das maiores demonstrações de força coletiva do Rio de Janeiro. A corrida Caxias + Mulher, idealizada pela primeira-dama Júlia Reis, mobilizará mais de 10 mil mulheres em um movimento que utiliza o esporte como ferramenta de persuasão para desconstruir a narrativa de invisibilidade que historicamente cerca a região. O evento não é apenas uma data no calendário esportivo, mas um ato de retomada do espaço público e de reafirmação da identidade feminina no asfalto.

Diferente de celebrações meramente protocolares, a iniciativa proposta por Júlia Reis, advogada e pós-graduanda em Neurociência, foca na quebra de expectativa sobre o papel da mulher na sociedade caxiense. Ao colocar milhares de mulheres para ocupar as ruas, a primeira-dama transforma o exercício físico em uma linguagem direta de empoderamento e autoestima. Essa ação rompe com a lógica do isolamento e demonstra que o direito à cidade e à liberdade de circulação é uma conquista inegociável, especialmente em um contexto de desafios sociais complexos.

A mobilização em torno da corrida é o ápice de um ecossistema de acolhimento que a primeira-dama já lidera no município através do Programa Abraço à Mulher.