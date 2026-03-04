Restaurante do Povo de Duque de Caxias completa cinco anosDivulgação
O cardápio é variado e oferece alimentação saudável. As refeições são elaboradas por nutricionistas e, diariamente, há opções de almoço com proteína, legumes e verduras.
No café da manhã são servidos café ou leite, pão com manteiga e fruta. Já no almoço, o cardápio conta com arroz, feijão e opção de proteína (carne, frango ou peixe), além de salada, suco e sobremesa. Os alimentos são oferecidos em um ambiente acolhedor, seguindo rigorosamente as normas de higiene e qualidade.
O espaço é fundamental para a redução da insegurança alimentar, promovendo saúde e garantindo dignidade às pessoas que mais precisam. Ao longo desses cinco anos, já foram servidas mais de 4 milhões de refeições entre cafés da manhã e almoços.
De acordo com o secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Marcus Vinícius de Moraes, o Boquinha, o restaurante é essencial para o município.
O Restaurante do Povo é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Duque de Caxias, e foi inaugurado no dia 4 de março de 2021.
SERVIÇO
Endereço: Rua Frei Fidélis, s/n – Centro – Duque de Caxias Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 9h (café da manhã) e das 11h às 15h (almoço)
