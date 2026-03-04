Restaurante do Povo de Duque de Caxias completa cinco anos - Divulgação

Publicado 04/03/2026 18:43

Duque de Caxias - O Restaurante do Povo completou cinco anos servindo refeições de qualidade à população de Duque de Caxias. A unidade funciona de segunda a sexta-feira e serve, diariamente, aproximadamente 2,5 mil cafés da manhã, das 7h às 9h, ao valor de R$ 0,50, e mais de 2 mil almoços, das 11h às 15h, por R$ 1. A data será comemorada no dia 20 de março.



O cardápio é variado e oferece alimentação saudável. As refeições são elaboradas por nutricionistas e, diariamente, há opções de almoço com proteína, legumes e verduras.



No café da manhã são servidos café ou leite, pão com manteiga e fruta. Já no almoço, o cardápio conta com arroz, feijão e opção de proteína (carne, frango ou peixe), além de salada, suco e sobremesa. Os alimentos são oferecidos em um ambiente acolhedor, seguindo rigorosamente as normas de higiene e qualidade.



O espaço é fundamental para a redução da insegurança alimentar, promovendo saúde e garantindo dignidade às pessoas que mais precisam. Ao longo desses cinco anos, já foram servidas mais de 4 milhões de refeições entre cafés da manhã e almoços.



De acordo com o secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Marcus Vinícius de Moraes, o Boquinha, o restaurante é essencial para o município.

"Hoje celebramos os 5 anos do Restaurante do Povo em Duque de Caxias, um espaço que representa dignidade e compromisso com a nossa população. Ao longo desse período, garantimos alimentação de qualidade a quem mais precisa, fortalecendo a segurança alimentar e nutricional e promovendo direitos. Mais do que refeições, oferecemos respeito e acolhimento. Seguiremos trabalhando para ampliar e fortalecer essa política pública."



O Restaurante do Povo é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Duque de Caxias, e foi inaugurado no dia 4 de março de 2021.



SERVIÇO

Endereço: Rua Frei Fidélis, s/n – Centro – Duque de Caxias Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 9h (café da manhã) e das 11h às 15h (almoço)