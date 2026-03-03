Caxias ShoppingDivulgação
A ação tem como cenário a loja colaborativa Carioca Q Sou, espaço permanente do shopping que funciona ao longo de todo o ano como vitrine da economia criativa da região. O local reúne dez empreendedoras e apresenta ao público produtos autorais desenvolvidos por marcas como Fazendo Artes e Paty Ellen, com peças em crochê; Dona Rô e Cei-D, com acessórios femininos; além da By Kocco e EP, voltadas à moda feminina.
Entre os destaques está o projeto Haja, que alia design e sustentabilidade na produção de ecobags, camisetas e peças em madeira, reforçando o conceito de consumo consciente presente na proposta da loja.
Com foco em geração de renda, autonomia financeira e valorização da produção artesanal, o Empodera Ela amplia a visibilidade dessas mulheres durante o mês de março, ao mesmo tempo em que evidencia o papel contínuo da Carioca Q Sou como espaço de incentivo ao empreendedorismo feminino na Baixada Fluminense.
Os participantes concorrem a três kits Stanley, divididos por categorias:
Kit Basic (Cat. 1)
• Copo Quencher 887ml
• Copo sem tampa 473ml
• Garrafa Transit 590ml
Kit Pro (Cat. 2)
• Garrafa
• 02 Copos sem tampa
• Quencher 1.18L
Kit Premium (Cat. 3)
• 02 Taças
• Shaker
• Quencher Protour 1.18L
• Garrafa Aerolight 1.1L
Para participar, basta baixar o app do shopping, cadastrar as notas fiscais das compras feitas no período da campanha e ativar o benefício.
Empodera Ela – Mês da Mulher
Período da campanha: 5 a 15 de março
Local: Loja colaborativa Carioca Q Sou
Endereço: Caxias Shopping – Duque de Caxias (RJ)
Entrada gratuita
