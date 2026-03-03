Caxias Shopping - Divulgação

Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 03/03/2026 19:32

Duque de Caxias - Em comemoração ao Mês da Mulher, o Caxias Shopping, promove de 5 a 15 de março a campanha Empodera Ela, iniciativa que reforça o protagonismo feminino e impulsiona o empreendedorismo local.



A ação tem como cenário a loja colaborativa Carioca Q Sou, espaço permanente do shopping que funciona ao longo de todo o ano como vitrine da economia criativa da região. O local reúne dez empreendedoras e apresenta ao público produtos autorais desenvolvidos por marcas como Fazendo Artes e Paty Ellen, com peças em crochê; Dona Rô e Cei-D, com acessórios femininos; além da By Kocco e EP, voltadas à moda feminina.



Entre os destaques está o projeto Haja, que alia design e sustentabilidade na produção de ecobags, camisetas e peças em madeira, reforçando o conceito de consumo consciente presente na proposta da loja.



Com foco em geração de renda, autonomia financeira e valorização da produção artesanal, o Empodera Ela amplia a visibilidade dessas mulheres durante o mês de março, ao mesmo tempo em que evidencia o papel contínuo da Carioca Q Sou como espaço de incentivo ao empreendedorismo feminino na Baixada Fluminense.

Durante todo o mês de março, o Caxias Shopping promove um sorteio exclusivo para qualquer pessoa que faz parte do seu Programa de Benefícios. A campanha reforça a importância do cadastro no aplicativo e valoriza os clientes que registram suas compras e acompanham as vantagens disponíveis.



Os participantes concorrem a três kits Stanley, divididos por categorias:



Kit Basic (Cat. 1)

• Copo Quencher 887ml

• Copo sem tampa 473ml

• Garrafa Transit 590ml



Kit Pro (Cat. 2)

• Garrafa

• 02 Copos sem tampa

• Quencher 1.18L



Kit Premium (Cat. 3)

• 02 Taças

• Shaker

• Quencher Protour 1.18L

• Garrafa Aerolight 1.1L



Para participar, basta baixar o app do shopping, cadastrar as notas fiscais das compras feitas no período da campanha e ativar o benefício.

Serviço

Empodera Ela – Mês da Mulher

Período da campanha: 5 a 15 de março

Local: Loja colaborativa Carioca Q Sou

Endereço: Caxias Shopping – Duque de Caxias (RJ)

Entrada gratuita