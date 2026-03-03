Samu de Caxias promove capacitaçãoDivulgação
O evento ocorreu no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) e reuniu profissionais que atuam na assistência ao paciente crítico. A organização foi conduzida pelo NEUR/SAMU 192, com a enfermeira Claudia Fidelis Basilio, o enfermeiro Daniel Laprovita e o técnico de enfermagem Carlos Henrique Moreira Machado.
O módulo terrestre foi ministrado pelo enfermeiro Militar RNR da Força Aérea Brasileira (FAB), Bruno Barbosa, que abordou os fundamentos do Advanced Medical Life Support (AMLS), com ênfase na avaliação sistematizada, no raciocínio clínico e nas intervenções precoces nas emergências clínicas. Já o módulo aeromédico foi conduzido pelo enfermeiro aeroespacial do Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (GOA/CBMERJ), Rodrigo Maia, que destacou os critérios técnicos para o transporte aéreo, a segurança operacional e os aspectos fisiológicos relacionados ao voo. Ambos os profissionais possuem ampla experiência em urgência e emergência, contribuindo significativamente para os aprofundamentos técnico e prático da formação.
