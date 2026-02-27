Saúde, segurança e obras: vereadores de Duque de Caxias falam dos avanços - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Saúde, segurança e obras: vereadores de Duque de Caxias falam dos avançosArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 27/02/2026 21:21

Duque de Caxias - Segurança, saúde e a realização de obras no município foram alguns temas abordados, na tribuna, pelos vereadores de Duque de Caxias, durante a sessão plenária de 26/02. Eles também apresentaram indicações solicitando o atendimento a diversas demandas para o município.



A transformação das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e dos Postos de Saúde da Família (PSF’s) em Clínicas da Família foi citada pelo vereador Moisés Neguinho (PP).

“Venho falar exclusivamente da UBS Alayde Cunha. Uma Clínica da Família moderna, onde já estamos na etapa final e alcançamos, a pedido do nosso mandato, mais três equipes da saúde para abranger toda a região dos bairros Dr. Laureano, Copacabana e General Rondon”, celebrou o vereador.



Saulo Henrique (PL) destacou também a Clínica da Família.

“No próximo dia 28, será inaugurada no Quarto Distrito mais uma Clínica da Família, onde de fato, vamos levar mais saúde para a população. Mas não estamos limitados somente ali no Quarto Distrito. Trabalhamos por toda a cidade”.



A Clínica da Família, segundo ele, contará com sete consultórios, uma farmácia, diversas especialidades e uma sala de imunização.



Segurança



O vereador Vitinho Grandão (PL) ressaltou o empenho do governo municipal em relação à segurança pública.

“Essa semana, foi um momento ímpar para a cidade de Duque de Caxias. O prefeito Netinho Reis já convocou 562 agentes da Polícia Municipal que já estão em fase de treinamento e, em breve, estarão nas ruas aumentando ainda mais o efetivo e a segurança”.



Vitinho enfatizou que Duque de Caxias é um exemplo para todo o país.

“A gente fica muito feliz de participar disso. Saber que a 20ª Legislatura está fazendo história”.



Líder de Governo, vereador Eduardo Moreira (MDB) também enalteceu a postura do Executivo com a segurança pública e convidou a todos para a inauguração, no dia 28, às 11h, da nova base do Segurança Presente, na Praça da Matriz, em Santa Cruz da Serra. O Programa Smart Duque também foi destaque em sua fala:

“A previsão agora é de instalar mais de 200 torres, 50 já foram instaladas no município e ligadas direto numa Central de Segurança para identificar os criminosos”.



Doenças raras



Outro assunto relevante voltou a ser abordado pelo vereador Dr. Maurício (PRD): as doenças raras. Ele ressaltou que 28 de fevereiro é o Dia Nacional das Doenças Raras e que a data tem o objetivo de fomentar e discutir as necessidades não atendidas e os obstáculos enfrentados por pessoas que lidam com essas condições.



“No Brasil, cerca 13 milhões de pessoas vivem com alguma doença rara. São mais de seis mil condições já identificadas, e cada uma delas carrega uma história de luta, incerteza, resistência e resiliência”, explanou Dr. Maurício. “O diagnóstico precoce salva vidas. O acesso ao tratamento não pode depender da sorte ou da judicialização”.



Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras da Câmara e pai atípico, o vereador disse conhecer todo o processo angustiante de quando se descobre uma doença rara na família.

“Eu sei o que é esperar, eu sei o que é buscar respostas, eu sei o que é temer pelo futuro de um filho raro, mas também sei que quando o poder público decidi agir, vidas são transformadas”.



Durante sua manifestação na tribuna, Dr. Maurício recebeu o apoio dos demais parlamentares.

“Vossa Excelência, assim como eu e tantos pais e mães atípicos, fomos escolhidos por Deus para desbravarmos em busca dos direitos que trazem mais autonomia, mais qualidade de vida, e um alento para todos”, disse o vereador Junior Uios (MDB).



Os vereadores Anderson Lopes (MDB) e Delza de Oliveira (MDB), relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também deram apoio a Dr. Maurício, assim como o presidente da Câmara, Claudio Thomaz (PRD).

“Parabéns por trazer este debate a esta Casa. Estarei com o senhor nesta labuta”.



Dr. Maurício ainda fez um convite para que, no dia 04/03, às 14h, participem da 1ª Audiência Pública sobre Doenças Raras com o tema “Raros, mas não invisíveis: Fortalecendo a Rede de apoio às Famílias Raras”, com a palestrante Ellen Sharkany do Instituto dos Raros e Atípicos, no plenário da Câmara de Duque de Caxias.

“Um marco para a nossa cidade e um compromisso público com esta famílias aguerridas que lutam todos os dias por diagnóstico, tratamento e dignidade”, finalizou ele.