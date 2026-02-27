Saúde, segurança e obras: vereadores de Duque de Caxias falam dos avançosArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
A transformação das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e dos Postos de Saúde da Família (PSF’s) em Clínicas da Família foi citada pelo vereador Moisés Neguinho (PP).
Saulo Henrique (PL) destacou também a Clínica da Família.
A Clínica da Família, segundo ele, contará com sete consultórios, uma farmácia, diversas especialidades e uma sala de imunização.
Segurança
O vereador Vitinho Grandão (PL) ressaltou o empenho do governo municipal em relação à segurança pública.
Vitinho enfatizou que Duque de Caxias é um exemplo para todo o país.
Líder de Governo, vereador Eduardo Moreira (MDB) também enalteceu a postura do Executivo com a segurança pública e convidou a todos para a inauguração, no dia 28, às 11h, da nova base do Segurança Presente, na Praça da Matriz, em Santa Cruz da Serra. O Programa Smart Duque também foi destaque em sua fala:
Doenças raras
Outro assunto relevante voltou a ser abordado pelo vereador Dr. Maurício (PRD): as doenças raras. Ele ressaltou que 28 de fevereiro é o Dia Nacional das Doenças Raras e que a data tem o objetivo de fomentar e discutir as necessidades não atendidas e os obstáculos enfrentados por pessoas que lidam com essas condições.
“No Brasil, cerca 13 milhões de pessoas vivem com alguma doença rara. São mais de seis mil condições já identificadas, e cada uma delas carrega uma história de luta, incerteza, resistência e resiliência”, explanou Dr. Maurício. “O diagnóstico precoce salva vidas. O acesso ao tratamento não pode depender da sorte ou da judicialização”.
Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras da Câmara e pai atípico, o vereador disse conhecer todo o processo angustiante de quando se descobre uma doença rara na família.
Durante sua manifestação na tribuna, Dr. Maurício recebeu o apoio dos demais parlamentares.
Os vereadores Anderson Lopes (MDB) e Delza de Oliveira (MDB), relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também deram apoio a Dr. Maurício, assim como o presidente da Câmara, Claudio Thomaz (PRD).
Dr. Maurício ainda fez um convite para que, no dia 04/03, às 14h, participem da 1ª Audiência Pública sobre Doenças Raras com o tema “Raros, mas não invisíveis: Fortalecendo a Rede de apoio às Famílias Raras”, com a palestrante Ellen Sharkany do Instituto dos Raros e Atípicos, no plenário da Câmara de Duque de Caxias.
