Duque de Caxias - No próximo dia 8 de março, Duque de Caxias vai celebrar o Dia Internacional da Mulher com a Corrida e Caminhada Caxias Mais Mulher. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Duque de Caxias, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Gestão e Inclusão, reforçando o compromisso da gestão do prefeito Netinho Reis com a valorização feminina que vai além do incentivo ao esporte, contemplando também programas de bem-estar, apoio e qualificação profissional.
O evento foi preparado para receber até 10 mil participantes, reunindo atletas, famílias e toda a população em um grande momento de celebração, energia e integração.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de março, das 00h às 23h59, pelo endereço eletrônico: https://corridacaxiasmaismulher.duquedecaxias.rj.gov.br/ ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que fica na Vila Olímpica, Rua Garibaldi, s/nº, Jardim Vinte e Cinco de Agosto.
Os participantes inscritos receberão gratuitamente um kit, que será entregue entre os dias 4 e 7 de março, nos seguintes locais: •Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, Praça do Pacificador (Centro)
Horários de entrega: •Quarta-feira (04/03): 6h às 20h •Quinta-feira (05/03): 6h às 20h •Sexta-feira (06/03): 6h às 20h •Sábado (07/03): 8h às 15h
A corrida e a caminhada terão percurso aproximado de 5 km, com largada e chegada na Avenida Doutor Plínio Casado, altura da Praça do Pacificador, no Centro (Primeiro Distrito).
O evento contará com estrutura completa organizada pela Prefeitura de Duque de Caxias, incluindo equipe de apoio, posto médico, ambulâncias, segurança, pontos de hidratação e toda a logística necessária para garantir conforto e segurança aos participantes.
