Fundec realiza aula inaugural do Programa Mulheres Mil - Divulgação

Fundec realiza aula inaugural do Programa Mulheres MilDivulgação

Publicado 27/02/2026 21:05

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundação de Apoio à Escola Técnica Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec), realizou a aula inaugural do Programa Mulheres Mil, no Teatro Raul Cortez, dando início a uma nova etapa de qualificação profissional voltada a mulheres em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, foram disponibilizadas 600 vagas em cursos gratuitos, com direito à bolsa-auxílio mensal de R$ 100 para apoio educacional durante o período de formação. A cerimônia foi marcada por relatos de superação e expectativas de autonomia financeira.



Entre os depoimentos que emocionaram o público, destacou-se o da aluna Silva Rosane Ferreira, de 59 anos, moradora do Parque das Missões. Inscrita na formação de agricultora, ela afirmou que pretende aplicar o aprendizado em casa e, posteriormente, oferecer serviços à vizinhança.

“Primeiro vou aprender as técnicas necessárias e utilizá-las em minha própria horta. Depois de formada, quero atender pessoas da comunidade que gostam de plantas, mas que não sabem cultivar corretamente. Assim, vou gerar renda e me profissionalizar. Esta bolsa também será fundamental, porque estou sem nenhuma renda no momento. É uma bênção”, relatou.

Na ocasião, a presidente da Fundec, professora Roseli Duarte, parabenizou as participantes e ressaltou que a instituição tem como missão ampliar oportunidades por meio da educação inclusiva e da capacitação técnica, promovendo autonomia e cidadania.



O prefeito Netinho Reis cumprimentou as alunas e destacou a importância da iniciativa para a transformação social no município.

“A Fundec cumpre um papel essencial ao oferecer qualificação e ao abrir portas para o mercado de trabalho. Cada mulher que busca formação demonstra coragem e determinação para mudar a própria história. Parabenizo todas vocês por acreditarem no estudo como caminho para melhorar de vida e conquistar independência”, afirmou o chefe do Executivo municipal.