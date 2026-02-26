Caxias Shopping recebe Conexão Rio Festival 2026 com dois dias de música - Divulgação

Publicado 26/02/2026 21:35

Duque de Caxias - O Caxias Shopping será palco, nos dias 7 e 8 de março, do Conexão Rio Festival, evento que promete transformar o empreendimento em um grande ponto de encontro para os amantes da música, da boa gastronomia e de experiências ao ar livre. A programação começa a partir das 12h, com DJs nos intervalos e atrações distribuídas ao longo de toda a tarde.

Durante os dois dias, o festival contará com estrutura completa, incluindo Mega Área Kids, espaço pet friendly e um ambiente sensorial especialmente preparado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista TEA, reforçando o compromisso com a inclusão e o entretenimento acessível para todas as idades.

Na sexta-feira, 7 de março, o público poderá curtir o DJ Michell à frente de um animado Aulão de Charme, além dos shows da banda Notturnia, do Especial Los Hermanos, com participação do trompetista Bubu, integrante oficial da banda, e de Guilherme Lemos, que apresenta o Especial Legião Urbana.

Já no sábado, 8 de março, sobem ao palco a Woodhouse, com um dos acústicos mais elogiados do país; a Capital Elétrico, em tributo ao Capital Inicial; a Black Circle, reconhecida como uma das principais bandas tributo ao Pearl Jam e apoiada pelo vocalista Eddie Vedder; e Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas, que promete embalar o público com grandes sucessos do rock nacional.

Além das atrações musicais, o público encontrará diversas opções gastronômicas, criando o clima ideal para reunir amigos e familiares. A proposta é chegar para o almoço e aproveitar uma tarde inteira de programação cultural e lazer em um ambiente descontraído e seguro.

Serviço

Conexão Rio Festival 2026 no Caxias Shopping

Data: 7 e 8 de março

Horário: a partir das 12h

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895, Duque de Caxias, RJ

Classificação: Livre