Caxias convoca aprovados no curso de formação da Guarda MunicipalDivulgação

Publicado 24/02/2026 23:10

Prefeitura de Duque de Caxias iniciou o período de apresentação de documentos dos candidatos classificados no concurso público da Guarda Municipal 2025. Ao todo, 563 aprovados devem comparecer para realizar a matrícula no Curso de Formação. O atendimento será realizado entre os dias 23/02 (segunda-feira) e 27/02 (sexta-feira), das 8h às 12h e das 13h às 17h.



A relação dos convocados está disponível no Anexo I do Edital, publicado no site oficial da prefeitura. É fundamental que os candidatos observem atentamente o cronograma e que compareçam nas datas e nos horários estabelecidos.



O procedimento será realizado em dois endereços. Na Sede da Guarda Municipal, localizada na Rua Silva Fernandes, nº 275, Parque Duque, será feita a efetivação da matrícula no Curso de Formação. Já na Sede da Prefeitura de Duque de Caxias, na Alameda Esmeralda, nº 206, Jardim Primavera, junto à Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Planejamento, ocorrerão os trâmites administrativos e a abertura de conta bancária. Ressaltamos que os convocados que já possuem conta no banco Itaú não precisam abrir uma nova conta.

O secretário municipal de Administração, Orçamento e Planejamento, Fabrício Abílio, destacou que o Curso de Formação terá início na próxima semana e que os participantes receberão bolsa no valor de R$ 2 mil durante o período. Segundo ele, a organização prévia dos procedimentos administrativos permite que os candidatos iniciem a formação totalmente focados nas atividades, sem pendências burocráticas.