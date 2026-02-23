Duque de Caxias recebe evento gospel gratuito nesta sexta-feira - Reprodução

Duque de Caxias recebe evento gospel gratuito nesta sexta-feiraReprodução

Publicado 23/02/2026 22:10

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira, dia 27 de fevereiro, a partir das 18h, o palco “Boca pra Fora” do Teatro Raul Cortez, na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, vai receber o evento gospel “Vem Louvar, Caxias”, com entrada franca.

A festa religiosa, uma realização da produtora WE Music, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, terá como anfitrião o cantor Willian Nascimento, que já soma mais de 140 mil ouvintes mensais no Spotify e 400 mil seguidores no Instagram.

Durante a celebração, Willian lançará seu novo single “Teu Cenário Vai Mudar”, que conta com a participação especial de Rose Nascimento. Além da dupla, o show ainda terá como convidados Gabriela Reis, Ministério Sarando a Terra Ferida, Jorginho de Xerém e Samuel Messias.

SERVIÇO

“Vem Louvar, Caxias”

Local: Praça do Pacificador, s/n. – Vila Meriti - Duque de Caxias – RJ

Data: 27 de fevereiro

A partir de 18h. Evento Gratuito