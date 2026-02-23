Duque de Caxias recebe evento gospel gratuito nesta sexta-feiraReprodução
“Vem Louvar, Caxias”
Local: Praça do Pacificador, s/n. – Vila Meriti - Duque de Caxias – RJ
Data: 27 de fevereiro
A partir de 18h. Evento Gratuito
Shows acontecem no Teatro Raul Cortez, no Centro
