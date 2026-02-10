Duque de Caxias - O Caxias Shopping funcionará em horário especial durante o período de Carnaval, oferecendo ao público opções de compras, gastronomia e entretenimento ao longo do feriado.
Nos dias 14 e 15 de fevereiro (sábado e domingo), o empreendimento terá funcionamento diferenciado, com extensão do horário das operações de alimentação e lazer. Na segunda-feira (16/02), o atendimento ocorre normalmente. Já na terça-feira de Carnaval (17/02), as lojas e quiosques permanecem fechados, enquanto as operações de alimentação e lazer funcionam em horário especial. Na quarta-feira de Cinzas (18/02), o shopping retoma o funcionamento habitual.
Serviço Caxias Shopping Sábado – 14/02 Lojas e Quiosques: 10h às 22h Alimentação e Lazer: 10h às 23h
Domingo – 15/02 Lojas e Quiosques: 13h às 21h Alimentação e Lazer: 12h às 22h
Segunda-feira – 16/02 Lojas e Quiosques: 10h às 22h Alimentação e Lazer: 10h às 22h
Terça-feira – 17/02 (Carnaval) Lojas e Quiosques: fechados Alimentação e Lazer: 12h às 22h
Quarta-feira – 18/02 (Cinzas) Lojas e Quiosques: 10h às 22h Alimentação e Lazer: 10h às 22h
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias/RJ
