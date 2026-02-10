Banda da Folia anima Bailinho Infantil de Carnaval do Caxias Shopping - Divulgação

Banda da Folia anima Bailinho Infantil de Carnaval do Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 10/02/2026 22:04

Duque de Caxias - A Banda da Folia é atração confirmada no tradicional Bailinho Infantil de Carnaval do Caxias Shopping e promete animar crianças e famílias no sábado e domingo de Carnaval, das 15h às 18h, na Praça de Eventos do empreendimento.

Por mais um ano consecutivo, a banda retorna ao shopping levando muita música, alegria e diversão para os pequenos foliões, consolidando-se como uma das principais atrações da programação carnavalesca da Baixada Fluminense.

Com um show pensado especialmente para o público infantil, o grupo transforma o espaço em um grande baile de Carnaval, reunindo pais, responsáveis e crianças em um ambiente seguro, acolhedor e cheio de cor.

No palco, a Banda da Folia apresenta um repertório animado com marchinhas tradicionais, músicas carnavalescas, brincadeiras musicais, sambas-enredo consagrados e clássicos do axé, estimulando a participação das crianças e promovendo momentos de interação e alegria.

Reconhecida por sua trajetória no Carnaval fluminense, a Banda da Folia se destaca pela capacidade de dialogar com diferentes públicos, especialmente o infantil, por meio de apresentações lúdicas, educativas e cheias de energia.

“O Bailinho do Caxias Shopping já virou tradição para a gente. Preparamos um show especial para as crianças, com muita brincadeira, música e fantasia, para que elas vivam o Carnaval de forma leve e feliz”, destaca o diretor musical Márcio Lopes.