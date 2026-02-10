Banda da Folia anima Bailinho Infantil de Carnaval do Caxias ShoppingDivulgação
Banda da Folia anima Bailinho Infantil de Carnaval do Caxias Shopping
Atração já virou tradição do espaço
Banda da Folia anima Bailinho Infantil de Carnaval do Caxias Shopping
Atração já virou tradição do espaço
Prefeitura de Caxias mantém ações emergenciais após chuvas
Cidade segue em estágio 4 de alerta
Termina nesta quarta-feira as inscrições para Programa Mulheres Mil
São oferecidas 600 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional
Museu em Caxias promove tarde em homenagem ao Dia de Mulheres e Meninas na Ciência
Evento gratuito no dia 11 de fevereiro oferecerá jogos educativos e contação de histórias com bonecas cientistas
Enel Rio dá dicas de consumo consciente em Duque de Caxias
A concessionária também irá promover a troca de lâmpadas por modelos LED
Sesc Verão promove esporte e shows gratuitos em Caxias
Cerimônia de abertura ocorreu no Teatro Raul Cortez
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.