Prefeitura de Caxias mantém ações de emergência em toda cidade - Divulgação

Publicado 09/02/2026 18:10

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias informa que o município vem enfrentando, nos últimos dias, um volume excepcional de chuvas, muito acima da média histórica. Em apenas 19 dias, foram registrados aproximadamente 700 milímetros de precipitação. Somente neste domingo, 08 de fevereiro, o acumulado chegou a 160 milímetros, provocando impactos significativos em diversas regiões da cidade.

Até o momento, foram contabilizados mais de 20 deslizamentos, sem registro de vítimas, e 26 bairros foram afetados pelas fortes chuvas. A Prefeitura segue prestando assistência às famílias atingidas. Atualmente, 27 pessoas estão desabrigadas e acolhidas em dois pontos de apoio:

•Escola Municipal Jaime Fishman, em Vila Urussaí – 16 pessoas;

•Igreja Evangélica Emaús, no bairro Figueira – 8 pessoas.

Todos os pontos de apoio do município permanecem à disposição da população, oferecendo acolhimento e assistência às famílias que necessitarem.

As equipes da Secretaria Municipal de Obras seguem atuando de forma ininterrupta, com apoio de maquinário pesado e equipes técnicas especializadas, realizando intervenções emergenciais nos seguintes locais:

•Canal Figueira, na altura da Rua Narcisa Amália;

•Canal Daniela Pérez;

•Canal Rui Barbosa;

•Canal do São Bento;

•Canal Farias

As equipes de limpeza estão mobilizadas e atuam nos bairros: Maria Helena, Figueira, Vila Urussaí, Jardim Primavera, Xerém, Santo Antônio, Pantanal, Parque Muísa, São Bento, Mangueirinha, Centro, Itatiaia, Praça Humaitá e Canaã.

Já as equipes de Limpeza Urbana realizam serviços nos bairros: Jardim Primavera, Xerém, Imbariê, Vila Leopoldina, Jardim Leal, Centenário, Vila São Luís, Pantanal e São Bento.

O município mantém de forma permanente a limpeza de canais, ralos e o recolhimento de lixo descartado irregularmente. Além disso, atualmente estão em execução sete grandes obras de infraestrutura, realizadas em parceria com o Governo do Estado, voltadas à drenagem e prevenção de alagamentos:

1.Roncador – Urbanização e Canalização (INEA) – R$ 69.314.458,95

2.Canal Caboclo (SEIOP) – R$ 48.978.142,83

3.Canal Calombé – Jusante (INEA) – R$ 63.073.161,54

4.Canal Rui Barbosa (SEIOP) – R$ 22.473.090,38

5.Canal Vasquinho (SEIOP) – R$ 45.237.596,34

6.Canal Canaã (SEIOP) – R$ 6.950.089,02

7.Canalização Parque Duque (INEA) – R$ 52.192.170,61

Total geral dos investimentos: R$ 308.218.709,67

Todas as unidades de saúde do município seguem funcionando normalmente. Em razão das condições climáticas, 12 unidades escolares não funcionaram neste período.

A Prefeitura de Duque de Caxias segue monitorando a situação de forma permanente, em atuação integrada com as secretarias municipais e a Defesa Civil. O município permanece em Estágio 4. Em caso de mudança nas condições do tempo, novas atualizações poderão ser divulgadas.

A população deve permanecer atenta aos avisos da Defesa Civil. Em situações de emergência, procure um local seguro e entre em contato pelos telefones: (21) 99463-7387 ou 0800 023 0199.