Últimos dias da campanha Volta às Aulas Solidária no Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 05/02/2026 19:00

Duque de Caxias - O Caxias Shopping participa da campanha Volta às Aulas Solidária 2026 e recebe doações de materiais escolares e livros literários até 8 de fevereiro. A ação integra um movimento nacional da ALLOS e tem como objetivo apoiar crianças em situação de vulnerabilidade no início do ano letivo.



Podem ser doados itens como mochilas, estojos, lápis, cadernos, canetas, tinta guache e livros literários não didáticos. O ponto de arrecadação está localizado em frente ao Espaço Rubro Negro, no interior do shopping.

Serviço

Campanha Volta às Aulas Solidária – Caxias Shopping

Período: até 8 de fevereiro

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias – RJ