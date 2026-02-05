Alunos voltam às aulas na rede municipal de Caxias nesta segunda - Divulgação

Publicado 05/02/2026 16:29

Duque de Caxias - O ano letivo de 2026 na rede municipal de ensino de Duque de Caxias terá início na próxima segunda-feira (09/02), marcando o retorno de cerca de 80 mil alunos às salas de aula em todo o município. A volta às aulas mobiliza equipes pedagógicas, gestores e profissionais da educação, que estão preparados para receber os estudantes com organização, cuidado e acolhimento.

Para as crianças da educação infantil, matriculadas em creches e pré-escolas, a data será dedicada especialmente ao acolhimento. Nesse primeiro dia, as unidades escolares receberão os pais e responsáveis para apresentar os espaços, a equipe pedagógica, a rotina escolar e as atividades desenvolvidas com os alunos, fortalecendo o vínculo entre família e escola.

De acordo com a secretária municipal de Educação, professora Iracema Costa, o início do ano letivo foi cuidadosamente planejado.

“Nosso compromisso é garantir um ambiente acolhedor, seguro e estimulante para todos os alunos. Esse primeiro momento, especialmente na educação infantil, é fundamental para que as crianças se sintam confortáveis e para que as famílias conheçam de perto o trabalho realizado nas unidades”, destacou.



Além do planejamento pedagógico, a Prefeitura de Duque de Caxias segue investindo na estrutura e no apoio aos estudantes. A partir do dia 2 de março, todos os alunos da rede municipal receberão uniforme completo, composto por três blusas, duas bermudas e um par de tênis, além de todo o material escolar, garantindo mais igualdade e tranquilidade para as famílias.

O prefeito Netinho Reis reforçou a importância da educação como prioridade da gestão. “Educação é investimento no futuro da nossa cidade. Estamos trabalhando para oferecer condições dignas de aprendizagem, com escolas organizadas, profissionais comprometidos e o apoio necessário para que nossos alunos tenham um ano letivo produtivo e de qualidade”, ressaltou.

A Secretaria Municipal de Educação orienta que os pais e responsáveis fiquem atentos às informações repassadas pelas unidades escolares e reforça o desejo de um excelente retorno às aulas para todos os estudantes da rede municipal.