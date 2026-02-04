Campanha é lançada para reforçar a importância do consentimento e do respeito, promovendo conscientização contra o assédio. - Foto: Reprodução

Duque de Caxias - O Departamento dos Direitos da Mulher promoverá, entre os dias 10 e 12 de fevereiro, a campanha “Não é Não”, com foco na conscientização e no enfrentamento ao assédio durante o período de Carnaval. A iniciativa reforça a importância do respeito às mulheres e da promoção de ambientes seguros em espaços públicos.

As ações acontecerão ao longo de três dias, com abordagens educativas e atividades abertas à população. No dia 10 de fevereiro, a equipe realizará uma ação de conscientização no bairro Vila São Luiz. Já no dia 11 de fevereiro, a abordagem ocorrerá em Parada Angélica. Encerrando a programação, no dia 12 de fevereiro, será promovido um aulão na Praça de Jardim Primavera, em alusão à campanha.

A campanha “Não é Não” tem como objetivo orientar a população sobre o combate ao assédio, fortalecer a cultura do respeito e incentivar a denúncia de situações de violência contra a mulher, especialmente durante festas e eventos de grande circulação, como o Carnaval.