Campanha é lançada para reforçar a importância do consentimento e do respeito, promovendo conscientização contra o assédio.Foto: Reprodução
Caxias reforça campanha de combate ao assédio feminino no Carnaval
Abordagens vão acontecer em bairros da cidade
Projeto de inclusão digital se expande em Duque de Caxias
Iniciativa oferece aulas práticas e acessíveis, especialmente adaptadas para o uso de smartphones
Feira Nacional do Podrão movimenta 20 mil pessoas em Caxias
Evento gastronômico ocorreu junto com a reinauguração da Praça Humaitá
Enel Rio promove ação de consumo consciente em Caxias
Concessionária também irá promover a troca de lâmpadas por modelos LED
Prefeitura de Caxias inaugura academia moderna na Vila Olímpica
Academia foi projetada para atender tanto iniciantes quanto atletas, de forma totalmente gratuita
Prefeitura de Caxias entrega reforma da Praça Humaitá
Área de lazer ganhou Módulo de Segurança Integrado e outras melhorias
