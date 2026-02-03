Após esgotar ingressos, peça ganha duas novas datas no Teatro Raul Cortez - Divulgação

Publicado 03/02/2026 21:25 | Atualizado 03/02/2026 21:31

Duque de Caxias - O Teatro Raul Cortez iniciou o ano de 2026 com presença massiva do público caxiense em seus espetáculos. Até o último final de semana, com a apresentação de “Brincando com Bento e Totó – Especial de Carnaval”, o teatro, localizado na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, recebeu 2.262 pessoas em sua plateia.



Os destaques do mês de janeiro foram as apresentações duplas e esgotadas de “Jovens Guerreiras no Teatro” e de “Volta às Aulas”, stand-up de Diogo Almeida. Com o sucesso, o primeiro espetáculo, que é livremente inspirado em “Guerreiras do Kpop”, da Netflix, ganhou mais duas datas em março, nos dias 14 e 15.



Já a apresentação do humorista Diogo Almeida terá sessão extra no mesmo dia (21/01), após a primeira ter todos os bilhetes vendidos, sucesso que se repetiu no segundo horário. No primeiro mês de 2026, o Teatro Raul Cortez ainda recebeu Diogo Besou em “Nem que eu Surte no Plantão” e o musical “O Brilho Nas Estrelas”, em prol do Retiro dos Artistas.



Agenda de Fevereiro



No dia 6 de fevereiro, a Praça do Pacificador vai receber o circuito Projeto Sesc Verão 2026. A ação vai acontecer de 7h às 22h e terá atividades esportivas e recreativas, ações de saúde e bem-estar além de atrações culturais e lazer para toda a família.

No dia 12, a Orquestra Sinfônica Céu na Terra se apresenta no “Boca pra Fora”, o “palco externo” do Teatro Raul Cortez, além da agremiação infantil “Pimpolhos da Grande Rio”, que promete agitar o Centro de Duque de Caxias. Já no dia 27 o “Boca pra Fora” receberá um show gospel com Willian Nascimento e mais artistas.

Próximos meses



O Teatro Raul Cortez já conta com eventos agendados para os meses de março, abril e maio. Todos os ingressos podem ser comprados pelo link disponível na bio do Instagram do teatro < https://linktr.ee/teatroraulcortez_ > ou pela página do Sympla < https://www.sympla.com.br/produtor/teatromraulcortez >.

A casa de espetáculos está localizada na Praça do Pacificador, S/N – Vila Meriti, Duque de Caxias – RJ, 25020-060, entre as avenidas Doutor Plínio Casado e Governador Leonel de Moura Brizola.



Confira a agenda completa:

* “Bolofofos”

Quando: 1º de março

Horário: 15h

Quanto: A partir de R$ 40



* “Jovens Guerreiras no Teatro”

Quando: 14 e 15 de março

Horário: 15h

Quanto: A partir de R$ 30



* Diogo Portugal em “Burrice Digital”

Quando: 14 de março

Horário: 20h

Quanto: A partir de R$ 40



* Camila Cardoso em “A Técnica de Enfermagem”

Quando: 17 de março

Horário: 19h30

Quanto: A partir de R$ 40



* Sergio Mallandro em “Os Perrengues do Mallandro”

Quando: 28 de março

Horário: 20h

Quanto: A partir de R$ 50



* “Top 10 da Galinha Pintadinha”

Quando: 19 de abril

Horário: 15h

Quanto: A partir de R$ 40



* “Starlight: Clássicos do Rock”

Quando: 22 de maio

Horário: 21h

Quanto: A partir de R$ 70