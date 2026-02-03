Após esgotar ingressos, peça ganha duas novas datas no Teatro Raul CortezDivulgação
Os destaques do mês de janeiro foram as apresentações duplas e esgotadas de “Jovens Guerreiras no Teatro” e de “Volta às Aulas”, stand-up de Diogo Almeida. Com o sucesso, o primeiro espetáculo, que é livremente inspirado em “Guerreiras do Kpop”, da Netflix, ganhou mais duas datas em março, nos dias 14 e 15.
Já a apresentação do humorista Diogo Almeida terá sessão extra no mesmo dia (21/01), após a primeira ter todos os bilhetes vendidos, sucesso que se repetiu no segundo horário. No primeiro mês de 2026, o Teatro Raul Cortez ainda recebeu Diogo Besou em “Nem que eu Surte no Plantão” e o musical “O Brilho Nas Estrelas”, em prol do Retiro dos Artistas.
Agenda de Fevereiro
No dia 6 de fevereiro, a Praça do Pacificador vai receber o circuito Projeto Sesc Verão 2026. A ação vai acontecer de 7h às 22h e terá atividades esportivas e recreativas, ações de saúde e bem-estar além de atrações culturais e lazer para toda a família.
O Teatro Raul Cortez já conta com eventos agendados para os meses de março, abril e maio. Todos os ingressos podem ser comprados pelo link disponível na bio do Instagram do teatro < https://linktr.ee/teatroraulcortez_ > ou pela página do Sympla < https://www.sympla.com.br/produtor/teatromraulcortez >.
A casa de espetáculos está localizada na Praça do Pacificador, S/N – Vila Meriti, Duque de Caxias – RJ, 25020-060, entre as avenidas Doutor Plínio Casado e Governador Leonel de Moura Brizola.
Confira a agenda completa:
* “Bolofofos”
Quando: 1º de março
Horário: 15h
Quanto: A partir de R$ 40
* “Jovens Guerreiras no Teatro”
Quando: 14 e 15 de março
Horário: 15h
Quanto: A partir de R$ 30
* Diogo Portugal em “Burrice Digital”
Quando: 14 de março
Horário: 20h
Quanto: A partir de R$ 40
* Camila Cardoso em “A Técnica de Enfermagem”
Quando: 17 de março
Horário: 19h30
Quanto: A partir de R$ 40
* Sergio Mallandro em “Os Perrengues do Mallandro”
Quando: 28 de março
Horário: 20h
Quanto: A partir de R$ 50
* “Top 10 da Galinha Pintadinha”
Quando: 19 de abril
Horário: 15h
Quanto: A partir de R$ 40
* “Starlight: Clássicos do Rock”
Quando: 22 de maio
Horário: 21h
Quanto: A partir de R$ 70
