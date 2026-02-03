Fundec abre 600 vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade - Divulgação

Fundec abre 600 vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade Divulgação

Publicado 03/02/2026 21:07

Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) abriu 600 vagas para o Programa Baixada Mulheres Mil, voltado à qualificação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

As participantes, selecionadas por meio do sorteio eletrônico, receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 100. As inscrições vão até 11 de fevereiro e podem ser feitas presencialmente nas unidades da instituição ou pelo portal oficial da Fundação: www.fundec.rj.gov.br

Vale ressaltar que o pagamento não está vinculado ao Bolsa Família. A bolsa tem caráter educacional e é destinada exclusivamente às alunas matriculadas no curso. Beneficiárias do programa federal podem receber os dois auxílios simultaneamente, já que se trata de políticas distintas.

Os cursos são gratuitos e contemplam áreas com alta demanda no mercado de trabalho, como cuidador de idosos, confeccionador de bijuteria, agricultor, customização, assistente de logística, camareira em meios de hospedagem, condutor de turismo, copeira, esteticista de animais domésticos, garçom, manicure/alongamento de unha em gel, maquiador/trança e reciclador. O objetivo é ampliar as chances de geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social. O sorteio está marcado para 12 de fevereiro, e o resultado será divulgado no dia 13, no site da Fundec.