Caxias entrega sensor que monitora nível de açúcar em diabéticosDivulgação
Vidas transformadas com a implantação de sensor que monitora o nível de açúcar no sangue
A Prefeitura de Duque de Caxias iniciou a entrega de sensores que monitoram o nível de glicose no sangue para adolescentes em tratamento de diabetes mellitus tipo 1 no Centro de Atenção Total ao Adolescente (CEATA), localizado no Hospital Municipal de Duque de Caxias, conhecido como Policlínica Duque. O município é o primeiro da Baixada Fluminense a disponibilizar gratuitamente o equipamento.
Nesta etapa, todos os pacientes da unidade, com idades entre 14 e 16 anos e em acompanhamento para diabetes mellitus tipo 1, receberão o sensor. A iniciativa amplia o cuidado já oferecido pela rede municipal de saúde, que teve início com crianças atendidas no Hospital Infantil Ismélia da Silveira, no Centro do município.
Familiares e responsáveis se emocionaram e comemoraram a entrega do dispositivo, que proporciona mais autonomia, liberdade e qualidade de vida aos adolescentes. Ao todo, 105 pacientes atendidos na unidade infantil de controle do diabetes já receberam o aparelho.
O sensor é implantado sob a pele, no braço ou no abdômen, e faz o monitoramento contínuo da glicose. A entrega é realizada na presença dos responsáveis, que recebem orientações sobre a colocação, higienização do sensor, instalação do aplicativo no celular e interpretação dos dados fornecidos pelo equipamento, fabricado pela empresa MedLevensohn.
O prefeito Netinho Reis acompanhou a entrega dos sensores e destacou a importância da iniciativa.
A secretária municipal de Saúde, Célia Serrano, também esteve presente no CEATA e ressaltou os benefícios do uso do sensor, destacando que o aumento crônico da glicose no sangue pode causar danos aos vasos sanguíneos e aos nervos, resultando em problemas cardiovasculares e complicações renais e oculares. A secretária destaca que:
