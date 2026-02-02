Caxias entrega sensor que monitora nível de açúcar em diabéticos - Divulgação

Publicado 02/02/2026 19:07

Duque de Caxias - Agora são os adolescentes: Prefeitura inicia entrega de sensores de glicose no CEATA

Vidas transformadas com a implantação de sensor que monitora o nível de açúcar no sangue



A Prefeitura de Duque de Caxias iniciou a entrega de sensores que monitoram o nível de glicose no sangue para adolescentes em tratamento de diabetes mellitus tipo 1 no Centro de Atenção Total ao Adolescente (CEATA), localizado no Hospital Municipal de Duque de Caxias, conhecido como Policlínica Duque. O município é o primeiro da Baixada Fluminense a disponibilizar gratuitamente o equipamento.



Nesta etapa, todos os pacientes da unidade, com idades entre 14 e 16 anos e em acompanhamento para diabetes mellitus tipo 1, receberão o sensor. A iniciativa amplia o cuidado já oferecido pela rede municipal de saúde, que teve início com crianças atendidas no Hospital Infantil Ismélia da Silveira, no Centro do município.



Familiares e responsáveis se emocionaram e comemoraram a entrega do dispositivo, que proporciona mais autonomia, liberdade e qualidade de vida aos adolescentes. Ao todo, 105 pacientes atendidos na unidade infantil de controle do diabetes já receberam o aparelho.



O sensor é implantado sob a pele, no braço ou no abdômen, e faz o monitoramento contínuo da glicose. A entrega é realizada na presença dos responsáveis, que recebem orientações sobre a colocação, higienização do sensor, instalação do aplicativo no celular e interpretação dos dados fornecidos pelo equipamento, fabricado pela empresa MedLevensohn.

Para utilização do sensor, é necessário que o paciente possua um smartphone, já que as informações são transmitidas por bluetooth para o celular e podem ser compartilhadas, via internet, com até 50 outros dispositivos. O sistema atualiza os dados 24 horas por dia e emite alertas em casos de hiperglicemia (aumento da taxa de açúcar no sangue) ou hipoglicemia (queda do nível de açúcar), além de indicar a necessidade de aplicação de insulina ou ingestão de açúcar para o restabelecimento do equilíbrio glicêmico.



O prefeito Netinho Reis acompanhou a entrega dos sensores e destacou a importância da iniciativa.

“Nessa primeira fase, mil crianças serão atendidas, e a meta é garantir esse cuidado para toda criança de Duque de Caxias que precisar. É assim que seguimos trabalhando: colocando a vida em primeiro lugar, investindo em tecnologia e saúde”, afirmou.



A secretária municipal de Saúde, Célia Serrano, também esteve presente no CEATA e ressaltou os benefícios do uso do sensor, destacando que o aumento crônico da glicose no sangue pode causar danos aos vasos sanguíneos e aos nervos, resultando em problemas cardiovasculares e complicações renais e oculares. A secretária destaca que:

“Os pais ou responsáveis que desejam cadastrar suas crianças e adolescentes devem comparecer ao hospital infantil Ismélia da Silveira e Hospital Municipal Duque no CEATA respectivamente".