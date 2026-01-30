Clínica da Família do Parque Leal é reformada em Caxias - Divulgação

Clínica da Família do Parque Leal é reformada em CaxiasDivulgação

Publicado 30/01/2026 10:59

Duque de Caxias - Mais uma Clínica da Família foi reformada em Duque de Caxias. Desta vez, a unidade contemplada foi a Clínica da Família Marcos José de Almeida Velasco, localizada no bairro Parque Leal, no Quarto Distrito. A iniciativa reforça o compromisso da prefeitura em levar serviços de saúde cada vez mais próximos da população.



A unidade passou por uma ampla reforma e, agora, conta com salas de vacinação, de procedimentos e curativos, dois consultórios odontológicos e um consultório de ginecologia. As obras incluíram a troca do telhado, do revestimento e do letreiro, além da modernização da fachada, que recebeu revestimento em ACM — painel formado por duas chapas de alumínio unidas por um núcleo de polietileno, material leve, rígido, durável e resistente às intempéries.



Toda a rede elétrica da clínica foi reformada, e novos aparelhos de ar-condicionado foram instalados, garantindo mais conforto e melhores condições de atendimento para pacientes e profissionais de saúde.

A apresentação da reforma para a população contou com a presença de líderes comunitários, do ex-prefeito Washington Reis, do deputado federal Gutemberg Reis, do deputado estadual Rosenverg Reis e de representantes da Câmara de Vereadores como o vereador Junior Reis. Durante o evento, o prefeito Netinho Reis reafirmou o compromisso da gestão com a saúde pública:

“Seguimos trabalhando juntos, fortalecendo a saúde e cuidando das pessoas da nossa cidade.”