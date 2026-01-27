Caxias Water Planet atrai mais de 30 mil foliões pelas ruas da cidade

Caxias Water Planet atrai mais de 30 mil foliões pelas ruas da cidadeDivulgação
Em comemoração ao aniversário do saxofonista Tarcísio “Cisão”, o músico e os integrantes do bloco de carnaval percorreram as ruas da cidade, passando pela Praça do Pacificador até o bairro Engenho do Porto, onde reside a mãe de Cisão.
Com o tema “Da Água para o Vinho”, milhares de caxienses e turistas de outros municípios e de fora do Brasil curtiram a folia ao som de músicas típicas do carnaval, com fantasias inspiradas nos deuses Poseidon, Iara, Iemanjá e Dionísio. Ao final do cortejo, o tradicional banho de espuma ajudou a aliviar o calor típico do verão.
O bloco recebeu apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC) e de outros órgãos municipais. Durante o percurso, foram distribuídos adesivos em uma campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, com frases de “Não é Não”. O evento contou com a presença das equipes de saúde, de trânsito, de segurança pública, da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e do programa Smart Duque, com monitoramento inteligente, que garantiram a segurança e o bem-estar do público. O evento é organizado pela Carnabendita.
