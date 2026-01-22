Campanha 'Adote um Pet' - Divulgação

Campanha 'Adote um Pet'Divulgação

Publicado 22/01/2026 20:47 | Atualizado 22/01/2026 21:19

Duque de Caxias - O Caxias Shopping promove, no sábado, 24 de janeiro, das 10h às 14h, a primeira edição de 2026 da campanha “Adote um Pet”, iniciativa mensal realizada em parceria com a ONG Gatinhos da Praça. A ação incentiva a adoção responsável de cães e gatos resgatados de situações de abandono.



Realizada sempre no quarto sábado do mês, a campanha aproxima animais que aguardam por um novo lar de pessoas interessadas em oferecer cuidado, afeto e responsabilidade. Antes de serem disponibilizados para adoção, todos os pets passam por avaliação e preparação conduzidas pela equipe da ONG.



Para participar do processo de adoção, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Os candidatos também passam por uma breve entrevista com os voluntários, garantindo que cada animal seja encaminhado para um ambiente seguro e adequado.



A iniciativa reforça o compromisso do Caxias Shopping com ações sociais contínuas e com o bem-estar animal, promovendo impacto positivo na comunidade local.



Serviço – Campanha Adote um Pet

Data: Sábado, 24 de janeiro

Horário: 10h às 14h

Local: Corredor da Renner – Caxias Shopping

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias – RJ