Realizada sempre no quarto sábado do mês, a campanha aproxima animais que aguardam por um novo lar de pessoas interessadas em oferecer cuidado, afeto e responsabilidade. Antes de serem disponibilizados para adoção, todos os pets passam por avaliação e preparação conduzidas pela equipe da ONG.
Para participar do processo de adoção, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Os candidatos também passam por uma breve entrevista com os voluntários, garantindo que cada animal seja encaminhado para um ambiente seguro e adequado.
A iniciativa reforça o compromisso do Caxias Shopping com ações sociais contínuas e com o bem-estar animal, promovendo impacto positivo na comunidade local.
Serviço – Campanha Adote um Pet
Data: Sábado, 24 de janeiro
Horário: 10h às 14h
Local: Corredor da Renner – Caxias Shopping
Endereço: Rod. Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias – RJ
