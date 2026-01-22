Samu de Duque de Caxias promove curso para técnicos de enfermagem - Divulgação

Samu de Duque de Caxias promove curso para técnicos de enfermagemDivulgação

Publicado 22/01/2026 20:43

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio do Núcleo de Educação em Urgência (NEUR) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, realizou, nos dias 15 e 19 de janeiro, o Curso de Atualização Teórico-Prático para Técnicos de Enfermagem das Unidades Móveis do município (SAMU e TIH). A capacitação ocorreu na sala do NEUR/SAMU 192 e teve como objetivos atualizar e aperfeiçoar os profissionais da área.



A ação contou com o apoio da gestão, representada pelos diretores Rafael da Fonte e Leandro Lima; pelo diretor-técnico, Dr. Rafael Baruzzi; e pela coordenadora de Enfermagem, enfermeira Anne Marcelle Dore. O NEUR/SAMU 192, coordenado pela enfermeira Claudia Fidelis Basilio, tem como propósito contribuir para o aprimoramento contínuo das habilidades dos profissionais que atuam no atendimento a pacientes em situações de urgência e emergência.

O curso teve como foco a revisão de conceitos essenciais e a atualização dos protocolos assistenciais do atendimento pré-hospitalar, reforçando a qualidade, a segurança do paciente e a eficiência dos serviços prestados à população. A formação foi ministrada pelos instrutores, enfermeiro Daniel Laprovita e técnico de enfermagem Carlos Henrique Moreira Machado, profissionais com ampla experiência na área de urgência e emergência.



A iniciativa fortalece a política de Educação Permanente em Saúde do SAMU 192 e contribui para a qualificação contínua dos profissionais, garantindo um atendimento mais eficiente, humanizado e alinhado às diretrizes do SUS.