Ao todo, são 17.135 vagas
Duque de Caxias - As inscrições para os cursos gratuitos oferecidos pela Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) terminam amanhã, dia 22 de janeiro. Ao todo, são 17.135 vagas distribuídas entre formações de qualificação profissional e cursos preparatórios, conforme o primeiro edital da instituição para 2026.
A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de inserção profissional e de acesso a instituições de ensinos técnico e federal. Entre as opções oferecidas, está o curso de Costura Industrial, formação alinhada às demandas do setor produtivo e às cadeias de confecção e vestuário, com foco no desenvolvimento de competências técnicas e práticas.
Além dos cursos de qualificação profissional, a Fundec também disponibiliza cursos preparatórios nas modalidades militar e integrada, voltados a estudantes que desejam concorrer a vagas em instituições como o Cefet, o Colégio Pedro II, o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e a Faetec.
As inscrições podem ser feitas pela internet, no site oficial da Fundação (www.fundec.rj.gov.br), ou presencialmente nos Centros de Ensino da Fundec, alternativa destinada a candidatos que encontrem dificuldades no processo on-line. A seleção será realizada por sorteio eletrônico. O resultado está previsto para o dia 24 de janeiro, a partir do meio-dia, e será divulgado no portal da instituição.
