Caxias Water Planet desembarca neste domingo na cidade - Divulgação

Publicado 21/01/2026 21:37

Duque de Caxias - O Caxias Water Planet desembarca, neste domingo (25), na estação de Duque de Caxias, em mais uma celebração ao aniversário do saxofonista Tarcísio “Cisão”. Neste ano, o cortejo vai apresentar o tema “Da Água para o Vinho”, exaltando os deuses Poseidon, Iara, Iemanjá e Dionísio.

O músico e os integrantes de blocos de carnaval partirão da Central do Brasil com destino ao município da Baixada Fluminense, percorrendo a Avenida Doutor Manoel Teles e as ruas Pinto Lira, Risoleta Caetano, Expedicionário Aquino de Araújo e Comandante Ari Parreiras.

No repertório, sucessos da música popular brasileira, entre marchinhas e sambas conhecidos do grande público, além do tradicional banho de espuma, prometem animar os foliões. No ano passado, o bloco de rua recebeu cerca de 20 mil pessoas, atraindo não só moradores da região, mas também de outros municípios e de fora do Brasil. Com o sucesso, a estimativa de público para este ano é ainda maior.

A realização do evento recebe o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC) e de outros órgãos municipais.

Confira a programação:

Data: 25 de janeiro (domingo);

Concentração: 6h30 na estação Central do Brasil;

Partida do trem: 7h;

Desembarque: 8h na estação Duque de Caxias;

Trajeto: Avenida Dr. Manoel Teles, Rua Pinto Lira, Rua Risoleta Caetano, Rua Expedicionário Aquino de Araújo e Rua Comandante Ari Parreiras.