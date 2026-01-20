Vila Olímpica de Duque de Caxias foi reformada - Divulgação

Publicado 20/01/2026 19:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias revitalizou e modernizou a Vila Olímpica, localizada no bairro Jardim 25 de Agosto, ao longo de 2025, e já projeta novas melhorias para 2026. Em parceria com o governo do estado, o complexo esportivo recebeu investimentos que transformaram o espaço em um importante ponto de encontro para lazer, esporte e convivência.

Entre as melhorias realizadas, estão a revitalização do campo de futebol com grama sintética, o qual passou a sediar competições locais e que se encontra com novo alambrado, traves e redes. A pista de corrida foi nivelada, as arquibancadas e os vestiários reformados, além da criação de um novo espaço de convivência para os frequentadores. A quadra poliesportiva coberta passou por reforma completa do telhado e do piso (sinteco) e vem sendo preservada e utilizada em competições e em eventos esportivos. A pista de atletismo foi recuperada, assim como as áreas de salto, as quadras de tênis, futsal e voleibol. O espaço ganhou, ainda, uma nova quadra para a prática de beach tennis, ampliando as opções esportivas oferecidas à população. Pensando na inclusão, foi construído um espaço inclusivo e sensorial, especialmente voltado para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e que vem se destacando como uma das áreas mais frequentadas do complexo.



Para 2026, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Leandro Guimarães, já anunciou a implantação de uma nova academia, totalmente adaptada e renovada, com equipamentos modernos para atender melhor os usuários. O prefeito Netinho Reis reforçou o compromisso da gestão com o incentivo ao esporte no município.

“O esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social. Vamos manter o incentivo de forma permanente, com novos núcleos esportivos, a manutenção dos espaços existentes e ações que deem aos nossos jovens, crianças, adultos e idosos a oportunidade de encontrar, no esporte, um caminho de disciplina, saúde e inclusão. A Vila Olímpica é um espaço de todos, pensado para todas as idades”, destacou o prefeito, ressaltando ainda o objetivo de consolidar a Vila Olímpica como um grande núcleo esportivo e de lazer de referência na Baixada Fluminense. “Oé uma poderosa ferramenta de transformação social. Vamos manter o incentivo de forma permanente, com novos núcleos esportivos, a manutenção dos espaços existentes e ações que deem aos nossos jovens, crianças, adultos e idosos a oportunidade de encontrar, no esporte, um caminho de disciplina, saúde e inclusão. A Vila Olímpica é um espaço de todos, pensado para todas as idades”, destacou o prefeito, ressaltando ainda o objetivo de consolidar a Vila Olímpica como um grande núcleo esportivo e de lazer de referência na

Todo o complexo conta com iluminação em LED e um moderno sistema de monitoramento, com torres de segurança e câmeras com reconhecimento facial e de placas, garantindo mais segurança e tranquilidade para os frequentadores.



Para a utilização das quadras e dos espaços destinados às modalidades coletivas, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer orienta que os interessados procurem a secretaria, localizada na própria Vila Olímpica, onde é possível obter informações sobre dias e horários disponíveis para aulas e para o uso do espaço esportivo desejado.