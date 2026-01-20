Caxias realiza ação de combate ao mosquito da dengue - Divulgação

Publicado 20/01/2026 19:24

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, por meio da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), deu início ao projeto #VerãoSemBarreiras, uma ação integrada de combate à dengue que visa a fortalecer o enfrentamento ao Aedes aegypti nas divisas do município de Duque de Caxias com cidades vizinhas.



A primeira mobilização foi realizada em parceria com o município de Belford Roxo, marcando o início de uma atuação conjunta entre as equipes técnicas, com foco na intensificação das ações de campo, de prevenção e de controle vetorial durante o período de maior incidência da doença.



A ação contou com as presenças do Superintendente da SVAVZ, Zé do Amendoim; do Coordenador de Vetores e Zoonoses de Belford Roxo, Marcelo Guimarães; e do Secretário Municipal Saúde de Belford Roxo, Eduardo Feital, acompanhando de perto as atividades realizadas, reforçando o entendimento de que a saúde não tem divisas e de que o enfrentamento às arboviroses exige cooperação entre os municípios.



Durante a mobilização, foram realizadas ações como visitas domiciliares, orientações à população e medidas de controle do mosquito transmissor da dengue.

O #VerãoSemBarreiras seguirá avançando pelas divisas de Duque de Caxias, promovendo integração regional, troca de experiências técnicas e fortalecimento das políticas públicas de vigilância em saúde, com os objetivos de proteger a população e de reduzir os riscos de surtos de arboviroses neste verão.