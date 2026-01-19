Fazenda Paraíso, em Caxias, reacebe curso de capitação - Divulgação

Publicado 19/01/2026 19:17

Duque de Caxias - Dando continuidade ao projeto Educação em Serviços de Saúde no ano de 2026, o Departamento de Atenção à Saúde (DAS), da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, realizou mais um encontro de capacitação no Centro de Reabilitação Fazenda Paraíso, em Xerém, quarto distrito. O projeto Educação em Serviços de Saúde foi criado com os objetivos de orientar e de capacitar os profissionais da área no município.



“O projeto Educação em Serviços de Saúde foi criado com o intuito de levar às nossas equipes temas que são importantes para o dia a dia nas unidades de saúde. Estamos começando 2026 trabalhando o tema ‘Suporte Básico de Vida – O cuidado e o amor pela vida’, que trata de compartilhar ações e procedimentos de emergência que podem preservar a vida, até a chegada do atendimento especializado”, destacou a diretora do Departamento de Atenção à Saúde (DAS), Dra. Célia Guerra.



A capacitação “Suporte Básico de Vida – O cuidado e o amor pela vida”, ministrada pelo Enfermeiro Adriano Valença, é um conjunto de procedimentos de emergência realizados para manter a vida, até a chegada do atendimento especializado. Seu objetivo é garantir ao público-alvo, formado por funcionários e acolhidos da Fazenda Paraíso, a capacidade de manter a permeabilidade das vias aéreas, a respiração eficaz e a circulação sanguínea.

“Temos hoje 67 acolhidos aqui na Fazenda e estamos felizes em receber esta capacitação da Secretaria Municipal de Saúde, voltada para os primeiros socorros. É muito importante para os nossos funcionários, e principalmente para os acolhidos, ter acesso a este treinamento, para que possam estar preparados para agir, até a chegada da ajuda especializada”, declarou Dra. Bianca Tanure, diretora médica da Fazenda Paraíso.



Outro encontro, tratando do mesmo tema, já está programado para acontecer em 19/01, às 14h, na UPH Parque Equitativa, e tem como público-alvo agentes administrativos, maqueiros, entre outros.