Caxias registra primeira prisão de 2026 com reconhecimento facialDivulgação
Caxias registra primeira prisão de 2026 com reconhecimento facial
Câmeras são interligadas diretamente ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar
Caxias registra primeira prisão de 2026 com reconhecimento facial
Câmeras são interligadas diretamente ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar
Caxias Shopping será ponto de retirada dos kits da 2ª Maratona da cidade
Entrega acontecerá nos dias 21 e 22 de janeiro
Caxias segue com vacinação contra bronquiolite para gestantes
Confira as unidades de saúde
Teatro Raul Cortez recebe musical em prol do Retiro dos Artistas
Apresentação será no próximo dia 31 de janeiro
Aluno do Colégio da Polícia Militar de Caxias cria projeto ambiental
Iniciativa é complementar ao Programa Jogue Limpo
Duque de Caxias recebe Feira Nacional do Podrão
Evento vai acontecer na revitalizada Praça Humaitá
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.