Caxias registra primeira prisão de 2026 com reconhecimento facial - Divulgação

Publicado 16/01/2026 20:30

Duque de Caxias - Duque de Caxias registrou, nesta quinta-feira (16/01), a primeira prisão de 2026 realizada com o auxílio das câmeras de reconhecimento facial instaladas em vias públicas do município. A ação reforça o compromisso da cidade com o uso da tecnologia como ferramenta estratégica para o fortalecimento da segurança pública.

A prisão foi efetuada após o sistema de reconhecimento facial do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense (CISPBAF), com sede em Duque de Caxias, identificar um foragido da Justiça na Praça do Relógio, uma das áreas de maior circulação do município. As câmeras são interligadas diretamente ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar, que possui acesso a um banco de dados nacional de foragidos.

O homem, identificado pelas iniciais D. F. dos S., havia evadido do sistema prisional e possui cinco anotações criminais em sua ficha, sendo três por roubo (art. 157), uma por tráfico de drogas e uma por lesão corporal (art. 129). Após o alerta emitido pelo sistema, equipes do programa Caxias Presente foram acionadas, realizaram a abordagem e efetuaram a prisão com êxito. O suspeito foi encaminhado para a 59ª Delegacia de Polícia (Duque de Caxias), onde permaneceu à disposição da Justiça.

Em 2025, o sistema de reconhecimento facial já havia contribuído para 32 prisões, demonstrando a eficácia da tecnologia no combate à criminalidade e na retirada de foragidos das ruas. O resultado positivo é fruto da integração entre o município, o CISPBAF e as forças de segurança do Estado.