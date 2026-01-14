Caxias reforça ações de campanha do cuidado com a saúde mental - Reprodução

Publicado 14/01/2026 17:30

Duque de Caxias - A importância dos cuidados com a saúde mental é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e vem ganhando cada vez mais lugar nos espaços de discussão sobre políticas públicas de saúde. Como reconhecimento de que o bem-estar emocional interfere em todas as áreas da vida, foi aprovada, em abril de 2023, a Lei nº 14.556, que institui oficialmente a campanha Janeiro Branco em todo o território nacional. A escolha de janeiro remete ao fato de que o primeiro mês do ano inspira as pessoas a refletir acerca das suas vidas, das suas relações, dos sentidos que possuem, dos passados que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia.



Para alertar a população sobre a importância do cuidado com a saúde mental, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, por meio do Departamento de Atenção à Saúde Mental, programou diversas atividades da campanha nas unidades da rede municipal.



Confira os dias e locais das ações do Janeiro Branco:

* 19/01, às 9h – UPH Imbariê;

* 20/01, às 9h – Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC);

* 21/01, às 9h - CAPS IMBARIÊ: Rua Projetada, 02, Lote 01 Quadra 03 – Imbariê;

* 21/01, às 14h – UPH Parque Equitativa;

* 21/01, às 9h – CAPS IJ (Infantojuvenil): Rua General Gurjão, s/nº - Centro;

* 22/01, às 10h – CAPS AD Renato Russo (Álcool e outras 13 Drogas): Rua Nilo Vieira, 353 – Centro;

* 27/01, às 14h – Hospital Infantil Padre Guilherme: Rua Evaristo de Morais, 301 - Parada Angélica;

* 28/01, às 14h – CAPS AD Xerém (Álcool e outras Drogas): Rua Márcio Santos Silva, 77 – Mantiquira;

* 28/01, às 9h – UPH Pilar;

* 28/01, às 9h – CAPS LESLIE: Rua Marechal Deodoro, 147 - Jardim 25 de Agosto;

* 29/01, às 10h - UPH Saracuruna;

* 30/01, às 10h – UPH Xerém: Av. Nóbrega Ribeiro, s/n - Vila Nossa Sra. das Graças - Xerém;

* 30/01, às 10h – UPH Campos Elíseos: Av. Actura, 333 - Campos Elíseos;

* 27 e 29/01, às 9h - Hospital Infantil Ismelia da Silveira Rua da República, s/n – Centro.



Cuidando da Saúde Mental em Duque de Caxias



É importante ressaltar que, durante todos os meses do ano, a rede pública de saúde municipal dispõe de equipe multidisciplinar disposta a acolher e a orientar, da melhor forma, qualquer pessoa que esteja em sofrimento psíquico.

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da cidade conta com as unidades CAPS AD, CAPSIJ, e CAPS adulto, instaladas nos quatro distritos, que prestam atendimento a usuários de álcool e de outras drogas, além de pacientes com transtornos mentais. Os programas de Saúde Mental são oferecidos nas UPH-Unidades Pré-Hospitalares de Campos Elíseos, Equitativa, Pilar, Saracuruna, Imbariê e Xerém, além do Centro de Atenção Total ao Adolescente (CEATA) e Centro Municipal de Saúde (CMSDC).