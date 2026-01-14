Caxias reforça ações de campanha do cuidado com a saúde mentalReprodução
Para alertar a população sobre a importância do cuidado com a saúde mental, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, por meio do Departamento de Atenção à Saúde Mental, programou diversas atividades da campanha nas unidades da rede municipal.
Confira os dias e locais das ações do Janeiro Branco:
* 19/01, às 9h – UPH Imbariê;
* 20/01, às 9h – Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC);
* 21/01, às 9h - CAPS IMBARIÊ: Rua Projetada, 02, Lote 01 Quadra 03 – Imbariê;
* 21/01, às 14h – UPH Parque Equitativa;
* 21/01, às 9h – CAPS IJ (Infantojuvenil): Rua General Gurjão, s/nº - Centro;
* 22/01, às 10h – CAPS AD Renato Russo (Álcool e outras 13 Drogas): Rua Nilo Vieira, 353 – Centro;
* 27/01, às 14h – Hospital Infantil Padre Guilherme: Rua Evaristo de Morais, 301 - Parada Angélica;
* 28/01, às 14h – CAPS AD Xerém (Álcool e outras Drogas): Rua Márcio Santos Silva, 77 – Mantiquira;
* 28/01, às 9h – UPH Pilar;
* 28/01, às 9h – CAPS LESLIE: Rua Marechal Deodoro, 147 - Jardim 25 de Agosto;
* 29/01, às 10h - UPH Saracuruna;
* 30/01, às 10h – UPH Xerém: Av. Nóbrega Ribeiro, s/n - Vila Nossa Sra. das Graças - Xerém;
* 30/01, às 10h – UPH Campos Elíseos: Av. Actura, 333 - Campos Elíseos;
* 27 e 29/01, às 9h - Hospital Infantil Ismelia da Silveira Rua da República, s/n – Centro.
Cuidando da Saúde Mental em Duque de Caxias
É importante ressaltar que, durante todos os meses do ano, a rede pública de saúde municipal dispõe de equipe multidisciplinar disposta a acolher e a orientar, da melhor forma, qualquer pessoa que esteja em sofrimento psíquico.
